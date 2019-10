Els Joncs acomiada el monitor investigat per 3 agressions sexuals

La Fundació Els Joncs de Sarrià de Ter ha acomiadat el monitor detingut pels Mossos d'Esquadra i es personarà com a acusació particular per uns fets que va avançar Diari de Girona. El monitor, A.R.S d'uns 30 anys, hauria abusat sexualment de tres noies d'entre 20 i 30 anys del centre especial de treball i el dilluns va ser arrestat. El jutge en va declarar la presó provisional comunicada i sense fiança i segons va informar ahir el TSJC, la causa està oberta per tres delictes d'agressió sexual, tot i que tant el centre com lletrats parlen d'abusos. En el moment de passar a disposició judicial, el monitor es va acollir al seu dret a no declarar davant la magistrada.

Ahir, la Fundació Els Joncs va fer una roda de premsa i un dels seus patrons, Jesús Candel, va destacar que en saber els fets van activar el protocol d'actuació i que s'ha obert una investigació interna. També va ressaltar que en tot moment l'objectiu és donar «el suport necessari» a les famílies i a les joves afectades.

L'entitat va condemnar els fets i va recordar que el cas es va destapar el diumenge amb la denúncia d'una de les noies –que la família va detectar que estava estranya i no volia anar al centre– i que la Fundació va saber els fets l'endemà, dia que es va arrestar el monitor.

D'altra banda, el Departament de Treball, Afers socials i Famílies de la Generalitat va informar que es personarà en el cas com a acusació popular i que ahir al migdia van obrir un expedient informatiu a través de la Inspecció de Serveis socials. A més d'aquestes accions, la Conselleria va condemnar els fets i va expressar el seu suport a les víctimes i les famílies, a més d'oferir-los atenció especialitzada.

El monitor feia nou anys que treballava al centre i feia activitats ocupacionals amb les noies. Les joves feien tasques de neteja amb aquest responsable i totes pertanyien al mateix grup. Els fets haurien tingut lloc en una d'aquestes activitats i, segons Candel, són recents ja que s'haurien produït feia uns 15 dies i tot apunta que no s'han reiterat en el temps ni tampoc hi hauria més víctimes. El patró va ressaltar que com a pare que també té un fill al centre faran «el millor» per a les afectades.

Després de la detenció, les noies han tornat al centre –el mateix dimarts–, que els ha donat assitència psicològica i s'ha posat en mans d'experts. Com va dir el patró, l'objectiu és «mirar sobretot que es faci de forma natural i adaptada a la seva situació; tenen un cos d'adult i mentalitat d'una altra edat», va destacar. També va dir que revisaran els protocols per evitar fets com aquest.

Respecte al monitor, el patró va afirmar que mai havien tingut cap queixa en l'exercici de les seves funcions i que és una persona que no compta amb antecedents policials. L'advocat de la fundació, Joan Benítez, va informar dels fets, però va assegurar que per ara no compten encara amb tota la informació de cas i que immediatament es personaran com a acusació particular. L'advocat de les famílies va declinar fer cap comentari sobre el cas, ja que així li ho han demanat.

L'Ajuntament de Sarrià de Ter va emetre una nota de condemna dels fets, mostrant «l'absoluta repulsa davant de qualsevol actitud d'aquestes característiques», i donant suport i posant-se a disposició de les famílies afectades». Els Joncs va celebrar el 40è aniversari l'any passat. Atén 150 persones amb discapacitat intel·lectual i té 41 professionals.