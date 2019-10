Els amants del còmic omplen la quarta edició del Girocòmic a la Devesa de Girona

Centenars d'amants del còmic passen durant tot aquest cap de setmana per la quarta edició de la Fira Girocòmic, just a la carpa que hi ha al costat del costat del Palau Firal de Girona. Des de l'organització destaquen la "bona rebuda" que té aquest any, malgrat que obrirà un dia menys que l'any passat, ja que la festivitat del 12 d'octubre ha caigut en dissabte. El director del Girocòmic, Aleix Freire, posa en valor que cada vegada hi ha més públic adult, i s'ha perdut la sensació que "només va dirigit als nens". Freire també assenyala que una de les apostes del Girocòmic és tractar temes d'actualitat com el feminisme o les revolucions socials. Aquest diumenge, passarà pel Girocòmic un dels plats forts, l'escriptor i periodista britànic John Carlin, que presenta un treballa amb l'il·lustrador català Oriol Malet.

El món del còmic torna a ser el protagonista aquest cap de setmana a Girona. Els amants d'aquest gènere es troben per quarta vegada al Girocòmic, a la carpa del costat del Palau Firal de la Devesa de Girona. Hi trobaran un centenar d'expositors i multitud d'activitats relacionades amb el còmic. Unes xifres molt diferents a les de la primera edició, on només hi havia nou editorials presentant productes relacionats amb aquest gènere literari.

Una crescuda que s'ha correspost amb el públic assistent. De fet, des de l'organització donen per fet que repetiran els 6.000 visitants de l'any passat, malgrat que en aquesta edició només han obert dos dies, ja que el 12 d'octubre ha caigut en dissabte.

En aquest sentit, el director de Girocòmic, Aleix Freire es mostra content i considera "consolidat" aquest festival. "Evidentment no podem competir amb el Saló del Manga de Barcelona, però ha quedat clar que hi ha cada cop més interès pel còmic també a les comarques de Girona", assenyala.

L'aposta del Girocòmic gira entorn de les activitats repartides en dues parts. D'una banda, el vessant més literari i clàssic del còmic, amb la signatura d'autors i presentacions de noves obres, com el cas del còmic 'Mandela i el General', escrit pel periodista britànic John Carlin amb il·lustracions del català Oriol Malet.

L'altra part de la mostra es dedica al "fenomen del Manga", amb activitats centrades a la tarda. Molts dels amants d'aquest tipus de còmic apareixen disfressats dels personatges que més els agraden, un fet que "crida l'atenció i dona vida" a la fira.

Més públic adult

Un dels fets més rellevants per a Freire és que cada vegada hi ha més públic adult interessat en el còmic i no es redueix als nens. "La realitat és que s'ha convertit en un tema que cada any veiem com evoluciona. El còmic és un tipus de literatura obert a un ventall molt important de públic", ha explicat.

En aquest sentit, el director destaca el fet d'incorporar l'actualitat a cada edició de Girocòmic. Si l'any passat es va tractar el tema de la censura, aquest 2019 s'ha apostat pel tractament de les relacions socials i els conflictes. De fet, el còmic de Carlin i Malet va en aquest sentit.