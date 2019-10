Girona és el quart consistori català més influent a les xarxes socials

L'Ajuntament de Girona ocupa la quarta posició en el rànquing de consistoris més influents de Catalunya a les xarxes socials. Per davant només hi ha Barcelona, Badalona i Vic, segons un estudi elaborat pel web Twitonomy. I és que l'Ajuntament no deixa d'acumular amb els anys més seguidors a Twitter, Facebook i Instagram. Així es desprèn de la Memòria de l'Àrea d'Alcaldia, publicada recentment al portal de la corporació.

El 2018, el compte oficial de l'Ajuntament (@girona_cat) a Twitter va guanyar 2.639 seguidors i va tancar l'any amb 22.139 usuaris. Avui, però, aquesta xifra ha augmentat fins als més de 22.900 followers. Les etiquetes -o hashtags- de Girona que més èxit tenen són: #plegirona, #TempsdeFlors i #Nadaldemocions. Una fita històrica de la ciutat també figura entre les etiquetes més rellevants: es tracta de #SomCentMil, utilitzada per fer referència al rècord de població de 100.000 habitants que ha assolit la ciutat.

Tot i això, la ràtio d'interacció dels usuaris i l'Ajuntament se situa al 3,3%. Els tuits de l'Ajuntament van ser visualitzats 3,1 milions de vegades i només van rebre 108.305 interaccions.

El compte recull informació molt diversa sobre temàtiques que afecten la ciutat. D'entre tots els temes publicats durant el 2018, destaquen especialment aquells relacionats amb l'actualitat política, esportiva o cultural. També són rellevants les publicacions sobre Temps de Flors, les Fires de Sant Narcís o esdeveniments de ciutat.

D'altra banda, la pàgina de Facebook de l'Ajuntament segueix creixent amb un augment sostingut en el nombre de seguidors. Entre l'1 de gener i el 31 de desembre del 2018 els followers de la pàgina es van incrementar en 1.169. Segons explica el consistori, l'augment progressiu de fans ha permès una major capacitat d'influència i d'impacte dels missatges als usuaris.

El 2018, la pàgina va tancar amb 7.967 visites d'usuaris únics, que suposa una disminució respecte a l'any anterior però amb un engagement rate (relació entre les interaccions rebudes i l'abast de les publicacions) acceptable, del 4,57% . Les publicacions que més èxit van tenir van ser les relacionades amb Temps de Flors, les Fires de Sant Narcís, Sant Jordi i les festes de Nadal.

Finalment, l'informe conclou que l'aposta de l'Ajuntament per Instagram segueix donant resultats positius des que es va obrir el perfil en aquesta xarxa, ara fa més de sis anys. El 2018 va tancar amb 15.000 seguidors (3.000 usuaris més que l'any anterior). Es van penjar un total de 135 fotografies que van acumular fins a 60.484 likes i 584 comentaris. Les publicacions que van acumular més «m'agrada» eren, com és habitual, per Temps de Flors i les Fires de Girona. Tots aquests resultats han situat l'Ajuntament en la quarta posició del rànquing de consistoris més influents.



Queixar-se per les xarxes socials

Tant Twitter com Facebook s'han convertit en dues plataformes on els veïns transmeten avisos i suggeriments. El 2018 es van realitzar més de 200 tuits en els quals es mencionava l'Ajuntament per comunicar alguna queixa. De tots els temes tractats, alguns dels més destacats van ser l'enllumenat, equipaments urbans malmesos o neteja de vies i parcs.

Pel que fa a Facebook, l'any passat es van enviar fins a 161 missatges per comunicar algun suggeriment. En aquest cas els temes més destacats van ser: sorolls, tala d'arbrat i vegetació i neteja de vies i parcs.