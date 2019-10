Protesta en suport dels activistes de l'Espai Antiracista que avui declaren als jutjats de Girona

Unes dues-centes persones han tallat un carril del trànsit davant dels Jutjats de Girona en protesta i per donar suport a la causa oberta contra tres membres de l'espai Antiracista de Girona i Salt. Estan acusats per delictes d'odi.

L'advocat dels encausats, Benet Salellas, ha explicat que "avui tenim un judici contra tres persones que es van manifestar contra l'extrema dreta. Es jutgen els drets fonamentals. No volem un país on els masclistes i els 'homòfobs' ens governin." Salellas ha afegit que "cada dia hem de ser més els que estem disposats a treballar per una república justa, solidària i compartida per tots."

Davant els jutjats hi ha una desena d'efectius dels Mossos custodiant l'òrgan.