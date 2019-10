Girona encara no ha escollit el circ de les Fires a nou dies de l'inici de la festa major

Queden nou dies per a l'inici de les Fires de Sant Narcís de Girona i encara no s'ha escollit quina companyia plantarà la carpa del circ durant les Festes. Segons ha pogut saber Diari de Girona hi ha dues ofertes sobre la taula i, segons ha confirmat l'Ajuntament, la decisió s'ha de prendre aquesta mateixa setmana.

El retard en la selecció del circ de Fires no és atribuïble a cap companyia, sinó a la tardança municipal a convocar el concurs que ha de servir per fer la tria de manera objectiva. Les bases reguladores per a l'adjudicació de la llicència es van aprovar el 27 de setembre en una junta de govern local i es van publicar al BOP el 2 d'octubre. El termini de presentació de sol·licituds serà des del dia 7 d'octubre a l'11 d'octubre.

Entre els criteris que es tenen en compte hi ha l'oferta econòmica, però també el projecte artístic, les possibles accions socials, el preu de les entrades, la memòria de seguretat i les característiques tècniques.



Punts extra: sense cap animal

Tindran deu punts extres les sol·licituds que adjuntin declaració responsable al respecte de la no presència al circ de cap tipus d'animal, de cap classe o categoria. A Girona estan prohibits els circ amb animals salvatges, però no domèstics. Els sol·licitants havien de realitzar la seva oferta econòmica respectant l'import mínim inicial de 1.110,27 euros.

Si es mira el calendari de les grans companyies circenses que solen fer espectacles per la demarcació de Girona, n'hi ha ben poques que tinguin lliures els dies de les Fires de Sant Narcís, ja que la majoria estan de gira amb un calendari programat ja públic a les seves pàgines web.

No passa, però, amb Il Circo Italiano i amb el Teatre-Circ Rosa Raluy. El primer ven entrades per a funcions a Sant Feliu de Guíxols i el segon té actuacions programades fins al 2o de setembre a Saragossa.

L'adjudicatària del concurs de Girona podrà començar a instal·lar les infraestructures del circ a partir del 21 d'octubre de 2019. El dia 5 de novembre de 2019 a les dotze de la nit, haurà d'estar tot desmuntat per tenir lliure l'espai. L'autorització s'atorga únicament i exclusiva per a les Fires, del 25 d'octubre 2019 al 3 de novembre de 2019, ambdós inclosos.

La carpa s'instal·larà a l'espai públic que actua com a aparcament gratuït durant l'any i que està situat entre la rambla Xavier Cugat, carrer Amical Mauthausen, el carrer Font de l'Abella i el carrer del Pont de la Barca, amb un metratge aproximat de superfície de 6.725 metres quadrats. Per tant, a l'esplanada entre el König La Font i el complex dels Ocine.



Un any sense concurs

L'Ajuntament de Girona ha decidit tornar a obrir un concurs públic per escollir el circ de les Fires de Sant Narcís després que l'any passat el consistori no va triar cap circ. Va ser just l'any que a la Cúpula de les Arts s'hi va programar el circ Charlie Rivel, en un solar privat.

L'any 2017 havia estat el primer any en què l'Ajuntament feia un concurs, obligat per una llei estatal. L'any 2016 és quan hi va haver la polèmica entre l'alcaldessa, Marta Madrenas, i els responsables del Circ Raluy Legacy per un cartell que es va considerar sexista.