La junta electoral permet ara a l'Ajuntament de Girona penjar la pancarta «Llibertat d'expressió»

La Junta Electoral de Zona fa marxa enrere i permet ara a l'Ajuntament de Girona penjar la pancarta 'Llibertat d'expressió' a la façana. L'equip de govern encapçalat per l'alcaldessa Marta Madrenas va presentar un recurs a la resolució que obligava a retirar el cartell de suport als presos independentistes i tots els "símbols i pancartes". L'alcaldessa acusava la JEZ d'actuar amb un "clar biaix ideològic" només vetant símbols vinculats amb "les tesis independentistes". Ara, la junta electoral diu que "tots els drets reconeguts expressament" a la Constitució poden "ser reivindicats en pancarta". De moment, no la penjaran perquè ja hi ha el cartell amb el lema 'Llibertat presos polítics i exiliats' creuant la plaça del Vi.