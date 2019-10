Madrenas condemna els actes violents i els atribueix a un grup organitzat no independentista

L'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, ha condemnat els actes violents que es van dur a terme el dimecres a la nit a la ciutat. Els ha atribuït a "un grup organitzat" i "no independentista". "Estem a Girona, tots ens coneixem i tots veiem les cares de les persones que estan al capdavant", ha afirmat Madrenas explicant que "són persones desconegudes pels mateixos moviments i entitats independentistes".

"La forma d'actuar d'aquests grups és totalment organitzada amb un estàndard clàssic de la violència urbana, i això aquí a Girona no s'havia vist mai", ha afegit. Madrenas també ha destacat que les tres persones detingudes a Girona "es desconeix que tinguin un vincle amb el moviment o associació independentista".



40.000 euros per reposar els contenidors

L'alcaldessa ha explicat que es van cremar prop de 30 contenidors durant els aldarulls de dimecres a la nit. Això suposa uns 40.000 euros. També es van malmetre diferents elements de la via pública a la zona de la Gran Via i a la plaça Catalunya. Els contenidors de moment no seran reposats davant la possibilitat que es duguin a terme més protestes.