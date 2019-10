El ple de Girona es torna a suspendre en no anar-hi Junts, ERC i Guanyem

La sessió plenària corresponent al mes d'octubre de l'Ajuntament de Girona ha quedat suspesa per manca de quòrum dues vegades. El primer dia va ser el dilluns a la tarda, quan els regidors de les tres formacions independentistes (Junts, ERC i Guanyem) no van assistir al saló de sessions arran de la sentència als líders independentistes. Automàticament va quedar convocat el ple per ahir a la tarda, però es va tornar a produir la mateixa situació. Ara caldrà tornar a convocar un altre ple de la corporació. La intenció de l'equip de govern, segons fonts del consistori, és que se celebri abans d'acabar el mes. Probablement, serà durant les Fires. Al ple s'havien de debatre dos punts d'urbanisme: un sobre una parcel·la al Mas Gri i un altre sobre el carrer Ginesta, al Mercadal. També hi havia un tema sobre la plantilla de l'Ajuntament i diverses mocions dels grups municipals. Una contra la segregació escolar de Guanyem, una sobre olors del PSC, una d'accessibilitat d'ERC, una sobre la condemna de la violència de Ciutadans, i una de JxCat, Guanyem, PSC i ERC pel reconeixement de les dones deportades als camps de concentració nazis.