Salt incrementarà la taxa d'escombraries un 14% el 2020

L'Ajuntament de Salt incrementarà en un 14% la taxa (d'escombraries) de recollida, tractament i eliminació dels residus per equilibrar l'increment de costos que suposa tenir tancada des de fa dos anys per obres la planta incineradora de Trargisa a Campdorà. En un comunicat ha recordat que ja ho va fer «Girona fa dos anys». El consistori veí fa fer una puja similar perquè també ha de dur els residus al Centre de Tractament de Residus del Vallès Occidental, a Vacarisses. Aquest augment forma part de les ordenances fiscals del proper any 2020, que es debatran durant el ple que se celebrarà el dilluns 21 d'octubre. Aquestes ordenances inclouran també, entre les mesures destacades, l'aplicació d'un recàrrec del 50% de l'Impost sobre Béns i Immobles (IBI) als pisos desocupats que hi ha al municipi. S'aprovaran ja que l'equip de govern, format per ERC i JxSalt, té majoria absoluta.

L'alcalde de Salt, Jordi Viñas, explica que el recàrrec als pisos buits «s'inclou dins les polítiques d'habitatge que estem consolidant des del consistori. Mesures com la compra de prop d'un centenar d'habitatges que ens permetrà contribuir a equilibrar el mercat de lloguer d'habitatge, tenir incidència en el mercat de lloguer o poder intervenir com a propietaris en aquelles comunitats que més ho necessitin».

Viñas ha afegit que «les ordenances fiscals per al proper any 2020 apostaran per ser més justes incidint, especialment, en bonificacions en diversos aspectes que afectin la sostenibilitat».

En aquesta línia, l'impost de vehicles inclou bonificacions d'un 50% per als híbrids i en un 75% per als elèctrics. Pel que fa a l'impost sobre construccions i obres (ICIO), les reformes poden incloure bonificacions del 50%, quan abans eren del 25%, si incorporen sistemes d'aprofitament tèrmic o elèctric.

Pel que fa també a les escombraries, s'ha acordat que s'incentivarà l'ús de la deixalleria municipal i s'augmenta les bonificacions per a les persones que l'utilitzin de forma periòdica. Per exemple, hi haurà descomptes a la taxa d'escombraries del 25% si s'utilitza l'equipament més de deu vegades.



Els estacionaments

Segons la proposta que es debatrà i aprovarà durant el proper plenari, els preus de les zones verda i blava no es modificaran i dins la taxa d'estacionament limitat a la via pública s'inclourà una quota nova als empadronats al municipi que disposin d'un vehicle d'empresa que no estigui domiciliada a Salt. Aquest tipus de vehicles podran aparcar a la zona verda amb abonaments que aniran dels 15 euros mensuals als 60 euros anuals.

Com a novetat, les ordenances també donaran resposta la demanda dels vehicles mixtes per poder accedir a les zones verdes. En aquest sentit, a partir del 2020 ho podran fer si a la fitxa tècnica incorporen que tenen més de tres places.