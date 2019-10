El jutjat deixa en llibertat els quatre detinguts a Girona

El jutjat de guàrdia de Girona ha deixat en llibertat amb mesures cautelars els quatre detinguts majors d'edat durant la tercera nit d'aldarulls a Girona. La fiscalia havia demanat l'ingrés a presó per a dos d'ells perquè podrien participar en més manifestacions. El seu advocat, Benet Salellas, ha criticat que es tracta d'una "utilització absolutament política del sistema penal" per part de la fiscalia. Els arrestats tenen entre 18 i 24 anys i són de Salt (Gironès) i Palafrugell (Baix Empordà) i els investiguen com a suposats autors d'un delicte de desordres públics. Dos d'ells tenen prohibit sortir del país i no es poden apropar a menys de 1.500 metres de qualsevol manifestació. A les portes dels Jutjats de Girona hi ha unes 6.000 persones concentrades.