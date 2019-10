Antiavalots agredeixen un veí de Girona quan intentava apagar una barricada encesa

La zona de la Copa propera als jutjats va ser divendres a la nit un dels punts de la ciutat amb més aldarulls i incidents. Hi ha haver multitud de càrregues, llançaments d'objectes, i destrosses... També van rebre alguns veïns de la zona. Un d'ells va ser un home que intentava apagar una barricada encesa amb un cubell d'aigua, a qui els antiavalots de la Policia Nacional van pegar de forma contundent, com mostren els vídeos. Els veïns que van presenciar l'escena alerten els agents de la Policia Nacional del seu error, indicant-los a crits que l'home només tractava d'apagar un foc i que no tenia res a veure amb els aldarulls.





S'enduen un home que intentava apagar el foc d'un contenidor i els seus familiars diuen que quan l'apagava han sortit agents de la Policia Nacional de la furgoneta i l'han apallisat i reduit: "Només volia apagar el foc!", ha cridat plorant la filla pic.twitter.com/g66LAJA3AI — Maria Garcia (@MariutGarcia) October 18, 2019