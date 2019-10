Destrossen el cotxe d'un home que defensava la barraca de Salsa Jove a Girona

Un home que va arribar amb el seu cotxe a l'esplanada de la Copa de Girona va acabar amb el vidre de la part posterior del cotxe rebentat per un roc durant els disturbis d'ahir a la nit. Intentava protegir la seva barraca, de l'entitat juvenil Salsa Jove, que estava essent saquejada per grups que s'enfrontaven a la policia.

Durant els aldarulls del divendres a la nit, els joves que s'enfrontaven amb la policia en aquesta zona van començar a agafar material de l'estructura de les barraques de l'esplanada de la Copa per fer barricades. Algun jove els hi recriminava i, fins i tot, va retornar a col·locar el material al lloc on estava originalment. Però eren minoria.

Es van endur planxes de futures parets de barraques que les entitats gironines obren cada any per les Fires per vendre begudes i entrepans i recaptar fons per les seves activitats. Les feien servir per construir barricades o per protegir-se dels trets de pilotes de goma i de foam de la policia.

També van anar agafant objectes de barraques ja pràcticament acabades. De sobre, i enmig d'una càrrega, amb desenes de joves fugint, va aparèixer un cotxe entre la multitud a gran velocitat.

Alguns dels presents cridaven "Compte, que són feixistes!". Un, que tenia una pedra a la mà, li va llançar al vidre posterior del vehicle quan aquest just s'havia ja aturat al costat d'una barraca. En va sortir un home, desesperat, cridant que li havien destrossat la barraca i el vehicle.

La barraca de Salsa Jove no és l'única que va resultar afectada. Alguna altra que estava mig muntada també va ser saquejada i altres van rebre desenes de cops, ja que va quedar enmig del foc creuat entre les pedres i les pilotes de goma. També alguna que tot just tenia amuntegades les planxes per construir les planxes i que els qui s'enfrontaven amb la policia van acabar fent servir d'escut.