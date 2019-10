L'Ajuntament de Girona xifra en 15.000 euros els danys pels contenidors cremats aquest divendres

L'Ajuntament de Girona xifra en 15.000 euros els danys que es s'han ocasionat pels deu contenidors cremats en les protestes d'aquest divendres. També s'han registrat tres cubells calcinats a més de diferents danys en el mobiliari urbà. El consistori, però, no ha calculat encara la xifra de diners que han costat.

Des de l'Ajuntament expliquen que valoraran amb les entitats si cal o no fer alguna modificació en la programació de Fires de Girona que comencen la setmana que ve, si bé de moment, deixen clar que no hi ha canvis. De moment, aquest dissabte s'ha suspès el Toc de Rams i el vermut musicat de la Festa dels Quatre Rius, d'acord amb les entitats organitzadores.