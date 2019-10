Unes 7.000 persones a les desfilades de la Fashion Espai de l'Espai Gironès

Les quatre desfilades a la Fashion Espai, que han tingut lloc en una original passarel·la situada a les escales mecàniques amb models professionals, han estat un gran èxit amb l'assistència d'unes 7.000 persones. Dissabte es van dur a terme les darreres desfilades i abans el gerent de l'Espai Gironès, Pau Jordà, i la presentadora Elsa Anka van fer entrega del premi del curs de model valorat en 3.000 euros a la prestigiosa agència de models de Catalunya Francina Models.

La guanyadora del concurs de models ha estat Sandra Torelló, de 15 anys veïna de Girona, que va participar en les desfilades de dissabte. Als càstings es van inscriure més de 200 persones i 10 van quedar finalistes.

La Fashion Espai, que s'ha celebrat del 9 al 19 d'octubre, ha estat una gran aposta per la moda com a cultura i per donar oportunitats als joves que vulguin obrir-se camí en aquest sector. També ha acostat als visitants les darreres tendències de la temporada de moda de tardor i hivern.

La Fashion Espai ha inclòs també una exposició de fotos de l'arxiu de la revista Fashion&Arts, s'han programat tres masterclasses càrrec de diferents influencers: una de maquillatge, amb Judit Torres (@judiit.torres); una altra de barba amb Carles Almagro (@CarlesAlmagro) ; i una d'estilisme amb Khaoula Boumaaza (@Absolutelykhaoula) A més, s'han ofert dos tallers: un de menjar saludable amb l'influencer Nicky Ramos (@chefnickyramos i un d'esport amb el personal trainer Adrià Geli (@padhealth).