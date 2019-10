La fiscalia incoa diligències i no demana internament per a menors detinguts

La fiscalia de menors ha incoat diligències a almenys tres menors detinguts durant la quarta nit de disturbis a Girona. Segons fonts de la fiscalia, a dos d'ells els investiga per desordres públics i al tercer també per atemptat a agent de l'autoritat. La fiscalia no ha sol·licitat cap mesura cautelar ni internament.

Sí que demana a la jutgessa de menors que resolgui la petició dels Mossos d'Esquadra per accedir a alguns telèfons mòbils intervinguts. La nit de divendres es va saldar, segons fonts policials, amb l'arrest de sis menors. La detenció va quedar sense efecte però estan citats a la fiscalia de menors entre aquest dilluns i dimarts, segons les mateixes fonts.