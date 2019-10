La Gran Via de Jaume I de Girona estarà tallada com a mínim dues setmanes més

L'Ajuntament de Girona asfaltarà un tram de la Gran Via de Jaume I després de les Fires de Sant Narcís, és a dir, d'aquí a dues setmanes. Es tracta d'un punt on encara hi ha restes de cera de les espelmes que portaven els manifestants de la concentració de l'ANC i Òmnium.

Segons explica el consistori en un comunicat, les proves que s'han fet en el tram entre Miquel Blay i carrer Sèquia després de la neteja intensiva de les restes de cera han sigut negatives i no garanteixen la seguretat de la circulació dels vehicles. Davant d'això, han decidit tornar a asfaltar el tram després de la Festa Major de Girona.

Es tracta del tram de la Gran Via que va del carrer Ramon Folch al carrer Marquès de Camps. L'Ajuntament exposa que els vehicles que hagin d'accedir a guals i aparcaments de la zona ho podran fer a través dels carrers Sèquia, Eiximenis i Miquel Blay. Pel que fa als trams d'asfalt afectats per la crema de contenidors, també es tornaran a asfaltar tan bon punt acabin les Fires.