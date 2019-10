El jutjat empresona dos dels detinguts divendres a Girona

El jutjat de guàrdia de Girona va decretar ahir presó provisional comunicada i sense fiança per a dos detinguts més durant els aldarulls d'aquesta setmana a la ciutat. A més, va decretar llibertat provisional per a una tercera persona que també va passar a disposició judicial ahir diumenge, i li va requerir que estigui sempre a disposició del tribunal quan sigui requerit. Amb aquests dos nous empresonaments ja són cinc les persones que han entrat a presó provisional a Girona després de les protestes d'aquesta setmana. Durant tota la jornada d'ahir, com ja havia passat dissabte, centenars de persones van estar concentrades a l'entorn dels jutjats per protestar contra les detencions, i van bloquejar l'accés a l'aparcament de l'edici per mirar d'impedtir el trasllat a la presó dels arrestats. El bloqueig es va mantenir fins ben entrada la nit.

Com dissabte, l'edifici dels jutjats van concentrar ahir les protestes a Girona, encara que -també com dissabte- sense els incidents dels dies anteriors. Des de primera hora del matí, desenes de persones es van reunir a la zona per donar suport a les tres persones detingudes durant els disturbis de divendres que hi havien de declarar. I al migdia, per «no abandonar» els familiars de les persones detingudes, s'hi va organitzar un dinar popular i una batucada «antirepressiva» a càrrec de diverses bandes gironines. Entremig d'aquests dos moments, i després d'una llarga espera sense notícies de l'interior dels jutjats, va ser alliberat un dels tres detinguts, que va ser rebut entre aplaudiments i abraçades dels familiars.

Ja a finals del dia, el jutjat va decretar presó provisional sense fiança per a les altres dues persones detingudes. La immediata resposta dels manifestants va ser encerclar i bloquejar les sortides de l'edifici dels jutjats per mirar d'impedir que els furgons se'ls emportessin a la presó i fer una crida per les xarxes socials per tal que s'elevés el nombre de concentrats. El miler de persones que van acudir-hi es van repartir per les quatre possibles sortides dels jutjats, tallant el passeig José Canalejas amb una seguda. A la zona hi havia set furgonetes dels Mossos i prop d'una trentena d'agents que controlaven els manifestants. A mitjanit, hora de tancar aquesta edició, la concentració havia estat desconvocada.

Ahir a la tarda, a través de Twitter, Salellas Advocats, el despatx de l'advocat Benet Salellas, va denunciar que «avui al jutjat de guàrdia de Girona hem pres declaració als detinguts amb la presència de dos membres del CNP (Cos Nacional de Policia) encaputxats dins la sala. Mai abans ho havia viscut, ni a l'AN (Audiència Nacional). Després la jutgessa ha enviat dos joves a presó. Sento l'estat d'excepció!».