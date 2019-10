Els piquets bloquegen l'accés als estudiants de la UdG

La Universitat de Girona pateix l'acció dels piquets "informatius" des de primera hora d'aquest matí quan algun dels seus elements han saltat les tanques dels edificis per intentar bloquejar els accessos als edificis amb brides a les portes i l'ús d'elements de mobiliari com ara sofàs i bancs per evitar que no es pugui reprendre el normal desenvolupament de l'activitat docent.



Segons informen fonts universitàries, personal del PAS que intentava accedir al recinte a primera hora del matí s'ha trobat les portes bloquejades per l'acció dels piquets. Aquesta mesura ha deixat tancat al personal de neteja que estava treballant en aquells moments.



A la Facultat de Lletres, un piquet format per una vintena de joves s'ha concentrat als accessos al recinte per intentar bloquejar-lo. Han col·locat una tanca davant la porta i un cadenat a la mateixa i obren als treballadors que hi volen accedir. A turisme, els accessos també es troben bloquejats, segons informen els mateixos estudiants.





ÚLTIMA HORA | Els piquets impedeixen el pas als estudiants de la UdG. https://t.co/1zfHXvCJzI pic.twitter.com/DplWVZ3Z3h — Diari de Girona (@DiarideGirona) October 21, 2019

Segons han explicat a aquest diari membres d'aquests piquets, permeten l'accés a professorat i PAS però no als estudiants per evitar que es puguin desenvolupar activitats avaluables mentre hi ha aturades. Els piquets han aconseguit que les primeres classes, programades a 2/4 de 8 no s'hagin pogut realitzar amb normalitat.Els estudiants van rebre un missatge ahir al voltant de les 20 de la tarda per Telegram que els instava a reunir-se per fer una tancada convocada pel SEPC