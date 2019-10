Allau de crítiques a Madrenas per la suspensió de les Barraques de Fires

La decisió de l'ajuntament de Girona de suspendre les Barraques de Fires i els concerts a la Copa, així com alguns altres actes, sembla no haver agradat a molts gironins. Les xarxes socials bullen per la decisió que s'ha pres aquest vespre, i la gran majoria de reaccions són contràries a la mesura que s'ha pres.







Si l'ajuntament es pensa que la gent no montarà les barraques/botellón per seu compte, es que viuen ben endins d'una cova — ????LordSpookymiau™???? (@LordMarramiau) October 22, 2019

Tornem a les Fires franquistes de misses i "certamen" comercial. Em sembla lamentable que els joves siguin castigats amb un 155 antifestiu. https://t.co/uW4ThtCnuj — Pau Planas (@pauplanas) October 22, 2019

Com? No hi ha barraques a Girona per Sant Narcís?? @MartaMadrenas

Torneu-vos-ho a rumiar. — Xuriguera-Hostench ?? (@xuriguera) October 22, 2019

Us esteu equivocant molt i molt, @girona_cat. Espero q tota la gent descontenta us ho faci arribar. #FiresSí #noenstreieulesFires — Casandra ??ungu (@casandra_lungu) October 22, 2019

A mi només em castiga la mama. Les Barraques no es toquen — badmany (@badmany) October 22, 2019

Soc la única persona que pensa que es TOTALMENT COHERENT I NORMAL que hagin cancelat les #barraques a #girona ? No ho sé... però després del que hem viscut aquets dies enrera i les sentències injustes, ho trobo normal. — Steffy KV (@tiffi_teffi) October 22, 2019

Clausurant les Barraques, l'@girona_cat ha catalogat els Gironins de violents i incontrolables. Ens volen muts i a la gàbia. Sento vergonya i indignació — badmany (@badmany) October 22, 2019

@MartaMadrenas estem flipant o que? Com que sense barraques si vols tmb l'any que ve trèiem temps de flors. No sé qui cony et pot votar cagun deu. La seguretat s'ha de garantir si o si. Ojala sortís St Narcís de la seva tumba i t'envies les mosques a casa teva. — Daniel Férez (@reydfm) October 22, 2019

Ja és oficial. I quina alternativa dónes, @MartaMadrenas ? I la mà d'entitats que sobreviuen amb els € de barraques? Quan estava al cau, viviem un parell d'anys gràcies a les barraques. Anulant només barraques, fas que les úniques perjudicades siguin les entitats de base. — Mariona Gómez Nadal (@Nonagn) October 22, 2019

Una vergonya que ens deixin sense #barraques. Els papes ens han castigat per manifestarnos. Patètic l'ajuntament, ja tenen el share que volien. #gironaésdetots — Ismael Empordà (@IsmaelMaBa) October 22, 2019

A veure a tota la gent de Girona que esta putament trista perque es queda sense barraques !



13 ANYS DE PRESÓ ! Que merda anem a celebrar !?



Calma ostia ! Aneu a fires feu dos xurrus de merda i cap a casa ! — Xavier Garcia (@XeviGarciaRod) October 22, 2019