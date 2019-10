La Fira de Mostres de Girona tindrà 381 expositors en 45.000 metres quadrats

La Fira de Mostres de Girona celebrarà, entre el dimarts 29 d'octubre i el diumenge 3 de novembre, la 58a edició al Palau de Fires. El saló multisectorial que organitza Fira de Girona està inclòs en el programa d'actes de les Fires de Sant Narcís i mantindrà els sis dies d'obertura, com l'any passat, quan va aplegar prop de 80.000 visitants en un recinte de 45.000 m2. L'esdeveniment, que obrirà entre les 10 del matí i les 8 del vespre, comptarà amb 381 expositors.

La Fira de Mostres 2019, situada a la zona del Parc de la Devesa, segueix sent un autèntic aparador on s'hi concentren sectors d'emprenedoria, salut, serveis i turisme (31%); construcció, decoració i reformes (27%); alimentació (21%); industrial i tecnològic (14%), i del motor (4%). El pressupost d'aquest any serà de 520.000 euros.

El saló s'ha presentat aquest matí a l'Ajuntament de Girona amb la presència de Glòria Plana Yanes, regidora de Promoció Econòmica i vicepresidenta del Comitè Executiu de Fira de Girona; Jaume Fàbrega, president de la Cambra de Comerç de Girona i del Comitè Executiu de Fira de Girona, i Coralí Cunyat, directora de Fira de Girona.

Glòria Plana Yanes ha afirmat que «és un esdeveniment consolidat i un referent, i en l'àmbit multisectorial, el més important de la demarcació. Aquesta fira consolida Girona com a seu de la celebració d'esdeveniments i de fires, que és un dels sectors més importants i estratègics que impulsem mitjançant el turisme de negoci». La regidora de Promoció Econòmica ha volgut destacar «la feina important que es fa des de Fira de Girona per poder comptar amb 381 empreses aquest any».

Jaume Fàbrega ha destacat que la Fira de Mostres «és un reflex del que és el teixit empresarial gironí, amb diversitat de sectors i amb empreses petites i grans. Es tracta d'un teixit divers, actiu i innovador que és capaç d'adaptar-se a les noves tendències, com la Fira, que porta 58 edicions». El president de la Cambra de Comerç de Girona ha afegit que el saló «és una presentació del món empresarial a la societat, una bona manera per donar-se a conèixer».

Coralí Cunyat ha explicat que «la Fira de Mostres és el millor aparador anual del sector econòmic de les comarques gironines, és un magnífic espai on mostrar els productes i els serveis i hi estan representats la majoria dels sectors del nostre teixit empresarial». La directora de Fira de Girona ha afegit que «des del 2015 ens mantenim en la mateixa línia, comptant amb entre 380 i 390 expositors, aproximadament». Cunyat ha apuntat que aquest saló «esdevé una gran eina perquè les empreses demostrin la seva potència i la capacitat per actualitzar-se, innovar, investigar, implantar noves tecnologies i per mirar el futur amb consciència ambiental».

Més enllà dels expositors, la Fira de Mostres s'ha caracteritzat als darrers anys per oferir més activitats paral·leles als visitants. N'hi haurà un centenar que es repartiran en els tres espais de 45.000 m2 de l'esdeveniment: el Palau de Fires, les carpes i el Camp de Mart, que acolliran punts com l'Escenari Gastronòmic i el Saló de l'Emprenedoria. Tallers, xerrades i taules rodones dotaran les activitats de contingut i d'experiència per als assistents.

Un dels objectius de la Fira de Mostres continua sent el fet d'avançar-se a la innovació tecnològica i industrial i exhibir les últimes tendències en oci, comerç, turisme i serveis. Es calcula que el 81% d'expositors són fidels a aquesta cita anual i, a més, l'aposta pel territori gironí queda reflectida: el 68% dels expositors són de les comarques gironines i el 32% restant provenen d'altres punts del territori català, estatal i europeu.

El preu per accedir al recinte serà d'entre 2,5 i 4,5 euros (el preu és menor en els dies laborables, 30 i 31 d'octubre).



Escenari Gastronòmic amb el segell Girona Excel·lent

Part del centenar d'activitats programades es concentraran en dos espais. Al pis superior del Palau de Fires se situarà el sector d'alimentació i l'Escenari Gastronòmic, patrocinat i gestionat per la Diputació de Girona a través del segell de qualitat agroalimentària Girona Excel·lent, amb la col·laboració de la Cambra de Comerç de Girona. L'any passat, prop de 900 persones van participar al Girona Excel·lent, on hi havia 25 tastos programats.

S'hi portaran a terme demostracions, concursos i tastos en directe amb productes de proximitat. D'entre les activitats previstes, el dissabte dia 2 de novembre al matí el programa de Catalunya Ràdio "El suplement" es farà en directe des de la fira, amb la presència del xef i divulgador de gastronomia gironí Pep Nogué, col·laborador habitual de l'espai que dirigeix Roger Escapa.

A més, el dimecres 30 hi haurà de nou el Concurs del Pa de la Tramuntana de la mà de l'associació Flequers Artesans de les Comarques Gironines i el 3r Campionat de tiratge de cervesa de Girona, organitzat per cervesa La Brava.

Professor de social selling de nivell



D'altra banda, a la planta baixa es muntarà el Saló de l'Emprenedoria, que celebra la seva 9a edició a càrrec de l'Associació d'Empresaris i Emprenedors de Girona (AEEG). Es tracta d'un espai on s'organitzaran presentacions, sessions de networking i entrega de premis. D'entre les ponències destaca la d'Àlex López López, professor de social selling (treure rendiment a través de les xarxes socials amb el que es coneix com a venda social) i que és considerat com un dels millors influencers socials en l'àmbit mundial. Des de fa més de deu anys gestiona dues comunitats a LinkedIn amb més de 14.000 usuaris cadascuna i parlarà a la Sala Emprenedoria el dimarts 29 a les 12 del migdia.

Conducció sostenible i xerrades en recerca biomèdica



En aquest saló també hi haurà espai per tractar la sostenibilitat i el medi ambient. Per exemple, i enfocat en la conducció, el dimecres 30 hi haurà una taula rodona titulada "Repensem els nostres hàbits a partir de la sostenibilitat de la mobilitat" que comptarà amb la presència de Ricard Font (president de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya), Salvador Servià (exdirector general del Circuit de Catalunya i pilot de ral·lis), Òscar Llatje (coordinador de Seguretat Viària i Mobilitat del Servei Català de Trànsit) i Miquel Àngel Escobar (responsable de Mobilitat Eficient de l'Institut Català d'Energia).

L'activitat està promoguda per Fira de Girona amb la col·laboració del Col·legi d'Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Girona; Corve, l'associació d'Empresaris de comerç i reparació de vehicles i embarcacions de les comarques gironines, i Iglésies Associats.

També a la sala Emprenedoria, l'Institut d'Investigació Biomèdica de Girona (IDIBGI) posarà en coneixement algunes tasques de recerca biomèdica. Encapçalarà el bloc de cinc conferències el cardiòleg Ramon Brugada, que el 2 de novembre, a les 7 de la tarda, tractarà l'ús del desfibril·lador extern automàtic (DEA) i de l'aparell per aprendre a realitzar un massatge cardíac a casa (HeartEnergizer).

Abans, entre el 30 d'octubre i l'1 de novembre, iniciaran les xerrades Judit Bassols, que parlarà sobre l'obesitat i risc cardiovascular en l'edat pediàtrica; Lluís Gallart, sobre el biobanc IDIBGI; Josep Garre, amb una experiència de 12 anys en el Registre de Demències de Girona (ReDeGi) i Marc Llirós, que tractarà la microbiota intestinal.

El dia de l'Agent Comercial, que se celebra el dimecres dia 30 pel Col·legi Oficial d'Agents Comercials de Girona i Comarques; i la Universitat de Girona, que continuarà impulsant una trentena d'activitats vinculades als diferents estudis oficials, completaran una Fira de Mostres que s'inaugurarà el dimarts 29 d'octubre a tres quarts de 10 del matí.