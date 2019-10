Guanyem i ERC permetran aprovar les ordenances fiscals de Girona ja que avui mateix han anunciat el seu vot favorable després d'anunciar que han introduït diferents millores a la proposta de l'equip de govern de JxCat que encapçala Marta Madrenas. Hi ha coincidència en la bonificació del 50% de l'IBI als propietaris d'habitatges que instal·lin captadors fotovoltaics, un recàrrec del 50% de l'IBI als propietaris amb diversos pisos buits o l'augment del 15% de l'IBI a grans superfícies comercials. Els PSC, en canvi, ahir, va exposar el seu vot en contra perquè moltes taxes i impostos pugen després de set anys. Ciutadans encara no s'ha definit. L'equip de govern encara no ha explicat la seva proposta ni l'acord final , De fet, ha convocat el mitjans per demà diemcres. La votació s'ha de fer en un ple extraordinari aquest divendres.

Per una banda, Guanyem ha explicat que permetrà l'aprovació de les ordenances municipals de l'Ajuntament amb el seu vot favorable després d'arribar a un acord en les negociacions amb el govern gironí. El cap de llista, Lluc Salellas, ha reivindicat que les ordenances inclouran demandes "històriques" dels moviments socials i dels grups progressistes de Girona i ha subratllat la millora en dos eixos clau com l'habitatge i l'emergència climàtica i sempre tenint en compte que determinades accions no poden anar mérs enllà perquè estan limitades per la llei.

De la bateria de propostes introduïdes per Guanyem hi destaca l'aplicació d'un recàrrec del 50% de l'IBI als propietaris amb més de 4 o 5 (a concretar properament) pisos buits, la bonificiació del 40% de l'ICIO als habitatges que estiguin a la borsa de mediació municipal més de cinc anys, l'increment de la taxa de residus dels pisos turístics -que passaran de pagar 160 a 387 euros per pis- i les bonificiacions als immobles amb plaques fotovoltaiques i a aquelles parades del mercat que no utilitzin plàstics d'un sol ús.

"Fem un pas endavant en un moment delicat per a Girona i per al país", ha assenyalat Salellas, que ha afegit que gràcies a Guanyem "s'han aconseguit millores notables que ens permetran gestionar més eficientment dos dels grans reptes que té la ciutat: la crisi habitacional i ecològica i avançar cap a una fiscalitat més justa i progressiva".

Guanyem també ha reivindicat que les propostes que ha introduït permetran "descongestionar" el Barri Vell. A part d'aquelles ja esmentades, l'acord inclou la prohibició als hotels de disposar de pàrquings per als clients en terrenys municipals. Enlloc d'això, a partir d'ara, els establiments que paguin la taxa podran oferir estacionament durant una hora.

Les noves ordenances també oferiran una bonificació del 40% de l'ICIO als comerços emblemàtics, recuperaran la bonificació de les piscines municipals a les famílies vulnerables i es suprimirà la bonificació a empreses de destí turístic esportiu en l'ús d'equipaments municipals. L'acord també inclou mesures que s'hauran de concretar durant el 2020 com ara el compromís d'introduir una taxa per als busos turístics.

Tot i aquestes millores, que Guanyem ha qualificat de "notables", Salellas ha subratllat que encara hi ha "punts on avançar". El cap de l'oposició ha lamentat que el govern rebutgés algunes propostes que permetrien "una fiscalitat més justa per a la ciutadania gironina" com per exemple eliminar les exempcions fiscals als rodatges de televisió i cinema, a la seguretat els dies de partit a Montilivi i a l'ús de de fanals públics per a penjar-hi banderoles comercials.

Una altra de les propostes que Guanyem celebra haver introduït a les ordenances municipals és l'augment del 15% de l'IBI a les grans superfícies comercials, industrials hoteleres i d'oficines que permetrà augmentar la recaptació "substancialment". La formació municipalista emmarca aquesta mesura en la línia redistributiva que ha volgut introduir a les noves ordenances.

sobre la taxa d'escombraries, Guanyem ha recordat que la incineradora no funciona i que el trasllat dels residus a Solius i Vacarisses té un sobrecost que s'ha de repercutir.

Per altra banda, el grup municipal d'Esquerra ha detallat que votarà a favor de les ordenances fiscals després de negociar amb l'equip de govern alguns canvis per fer-les "més socialment justes", a partir de les propostes que va presentar basades en aconseguir uns impostos més progressius i que afavoreixin les energies netes i la mobilització d'habitatge buit.

El portaveu de la formació republicana a l'Ajuntament de Girona, Quim Ayats, també ha destacat que les ordenances han incorporat altres propostes dels grups del consistori "que aposten per la llibertat i per les polítiques socials", i ha afirmat que, a més, "el moment demana unitat i esforços per part de tots", i és per això que el grup hi votarà favorablement. "Hem trobat diàleg per fer unes ordenances millors i, tot i que des del nostre punt de vista són millorables, estem vivint uns moments en què es fa més necessari que mai seure i parlar".

D'entre les propostes que els republicans van presentar, n'hi ha diverses que finalment s'incorporaran a les ordenances fiscals després de les negociacions amb el govern municipal. Les propostes finals d'ERC que s'han incorporat són l'augment del 15% de l'IBI a grans superfícies comercials, bancàries i immobiliàries de la ciutat amb valors cadastrals elevats, per donar més progressivitat a l'impost i reduir el desequilibri existent entre grans superfícies i petit comerç, i un recàrrec del 50% de la quota líquida de l'IBI als habitatges de grans tenidors que estiguin desocupats durant més de dos anys, per reduir el desequilibri entre oferta i demanda i mobilitzar els més de 350 pisos buits de grans tenidors que hi ha a la ciutat.

A aquestes propostes s'hi ha afegit també la bonificació del 50% de l'IBI als propietaris d'habitatges que instal·lin captadors fotovoltaics per a la generació d'electricitat, ja que la bonificació existent només s'aplicava en instal·lacions de captació tèrmica per escalfar l'aigua, i que permetrà incentivar i facilitar la reducció de la petjada ecològica de les llars gironines tot promovent un model d'energia neta i renovable.