L'Ajuntament de Salt aprova l'augment de la plantilla de la policia amb set efectius

El ple municipal de l'Ajuntament de Salt va aprovar ahir a la tarda l'augment de la plantilla de la Policia Local amb set agents més. En concret, la contractació d'un nou sergent, un nou caporal i cinc agents, dels quals tres ja per ara i dos més quan hi hagi suficient pressupost, segons va explicar el regidor de Seguretat Ciutadana de l'Ajuntament de Salt, Toni Vidal.

Està previst iniciar els tràmits per tal que la seva incorporació es faci efectiva tan aviat com es pugui. Actualment la plantilla està formada per 42 agents, sis caporals, dos sergents, un sotsinspector i un inspector (52 efectius en total). A banda d'aquesta ampliació, a principis del proper mes s'incorporaran quatre agents interins per cobrir les vacants que hi ha en aquests moments a la policia saltenca.

Tots els grups municipals van votar a favor de la proposta excepte IpS-CUP, que es va abstenir. La regidora cupaire Marta Guillaunes va explicar hi ha altres «prioritats» en altres àrees on també hi ha dèficit de personal. Per al PSC Gemma Nuñez va explicar que la seva formació veia positiu aquest augment perquè l'augment servirà per apropar-se a la ràtio de dos policies per cada mil habitants de la qual són partidaris. Per Vox, Sergi Fabri va indicar que veia bé l'increment tot i no ser «suficient» encara i va assegurar que la decisió de l'equip de govern, en part, era gràcies a la pressió del seu grup.

Mentrestant, Toni Vidal va replicar a la regidora de la CUP que més endavant hi haurà altres àrees que guanyaran places però que encara s'estan negociant amb els representants dels treballadors. L'alcalde, Jordi Viñas, per la seva banda, va respodre a Fabri que era un «oportunista» perquè va entrar una moció sobre la seguretat a la vila quan ja tenia la informació de les comissions informatives prèvies a la celebració del plenari, cosa que Sergi Fabri va negar.

El ple municipal també va aprovar, només amb els vots de l'equip de govern (ERC i JxCat) les ordenances fiscals per a l'any vinent, que inclou un augment del 14% en la taxa d'escombraries i un recàrrec del 50% de l'IBI als pisos desocupats.

La CUP i el PSC es van queixar de la poca voluntat de diàleg del govern aprofitant que tenen majoria absoluta. Els socialistes van lamentar l'increment en les escombraries i que siguin unes ordenances poc fomentadores de l'estalvi energètic. Els cupaires van incidir que no promouen la justícia social. Vox es va queixar dels augments de la taxa d'escombraries, de cementiris i de guals, entre d'altres.