Aixequen el bloqueig a totes les facultats

Poc després de 2/4 de dotze, els estudiants han decidit aixecar el seu bloqueig a les diferents facultats de la UdG després que el rector convoqués de manera immediata un claustre universitari extraordinari on la comunitat pugui continuar debatent i arribar als acords que es considerin.

Arrel d'aquesta decisió, els estudiants han procedit a treure els elements que barraven el pas dels seus companys impedint les classes. Ara, els piquets es mantenten amb tasques purament informatives i indiquen als seus companys com procedir en cas que algun professor no faci les classes tot i el comunicat del rector.

El govern de la Universitat de Girona es reunirà d'urgència per convocar un claustre universitari extraordinari.

Fins que no es faci, no hi haurà activitat d'avaluació ni assistència obligatòria a les classes.

Així ho ha anunciat Quim Salvi en un comunicat fet pública tota la comunitat educativa arran del bloqueig que pateix la UdG en els últims dies.

Salvi assegura que la universitat no és aliena a la situació de Catalunya i que "l'equip de govern se suma novament a la denúncia" pel que fa a la sentència i reclama que la política sigui la forma de solucionar-ho.

També demana a tota la comunitat universitària que mantingui la "serenor i la calma i s'eviti qualsevol situació d'enfrontament".

Pel que fa als piquets que bloquegen des d'ahir les facultats de de la UdG critica aquesta pràctica i assegura que "no és legítim denunciar la repressió impedint als altres l'exercici dels seus drets" i de nou fa una crida al desbloqueig dels centres.

I recorda que els estudiants tenen dret a l'educació, el personal a treballar i que la mobilització ha de ser lliure.

Comunicat del rector

Benvolguda, benvolgut,

Davant de la situació que està vivint Catalunya des del coneixement de la sentència del procés que ha decretat penes de presó de 100 d'anys als líders socials i polítics del país i que ha comportat actes de mobilització dels quals la universitat pública, com a agent social de país no n'és aliena, l'equip de govern se suma novament a aquesta denúncia, condemna qualsevol tipus de violència i reitera que només la via política pot solucionar els problemes polítics.

La Universitat de Girona ha de defensar sempre els valors universals de democràcia i de defensa de la llibertat individual i col·lectiva.

Amb el ferm convenciment que el diàleg és el camí i que el pacte entre totes les parts és l'única solució, volem informar que hem acordat reunir d'urgència la mesa del claustre per a procedir de manera immediata a la convocatòria d'un claustre universitari extraordinari on la comunitat pugui continuar debatent i arribar als acords que es considerin.

El Consell de Direcció, el Consell de degans i directors de centre i el Consell d'Estudiants de la UdG volem insistir en cridar a tota la comunitat universitària a mantenir la serenor i la calma i que s'eviti qualsevol situació d'enfrontament.

Volem manifestar que no és legítim denunciar la repressió impedint als altres l'exercici dels seus drets. Fem de nou una crida a que es desbloquegi l'accés dels edificis. Els estudiants tenen dret a l'educació i a ser avaluats. El professorat i el personal d'administració i de serveis tenen dret al treball i el deure de donar servei públic a la comunitat. L'exercici del dret a la mobilització ha de ser lliure.

Es demana al professorat que fins a la celebració del claustre universitari no hi hagi activitat d'avaluació ni d'assistència obligatòria.

Quim Salvi

Rector

Girona, 22 d'octubre de 2019