Centenars de persones llancen bosses d'escombraries al voltant de la delegació del govern espanyol a Girona convocades pel CDR Girona. Els manifestants es concentren aquest vespre a Jaume I davant la delegació, fortament custodiada per agents policials que impedeix acostar-s'hi. Els carrers propers a la delegació del govern estatal estan tallats amb tanques, i la policia bloqueja els accessos.



La gent crida consignes contra les forces d'ocupació i llença bosses plenes de brossa de l'altre costat de la tanca.



Els concentrats llegeixen un manifest demanant la llibertat dels presos polítics i els detinguts, així com la dimissió del conseller d'Interior, Miquel Buch. Els manifestants també reclamen que no es suspenguin els concerts de les fires de Sant Narcís i que la gent continuï mobilitzada.







Centenars de persones llancen escombraries a la delegació del govern espanyol a #Girona @CDRGironaSalthttps://t.co/JfVY9M7T1n pic.twitter.com/3h0eSzRhsM — Diari de Girona (@DiarideGirona) October 23, 2019