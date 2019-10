Girona viurà unes Fires de Sant Narcís sense barraques ni concerts a La Copa

Ni barraques ni concerts a La Copa. Girona viurà enguany unes excepcionals Fires de Sant Narcís.

L'Ajuntament de Girona ha decidit suspendre la programació nocturna de l'esplanada de La Copa arran d'un informe on la Policia Municipal i els Mossos d'Esquadra avisen que no poden garantir la seguretat durant les actuacions musicals. Estava previst que en sis dies es duessin a terme 18 concerts.

D'altra banda, també s'han suspès, d'acord amb les entitats, els castells de vigília, la tronada i el correfoc, que s'havien de celebrar tots tres aquest dissabte 26 d'octubre. La resta d'activitats, inclosos els focs artificials de l'últim dia, es mantenen «en principi». Així ho va afirmar ahir l'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, en declaracions als mitjans de comunicació.

Davant la suspensió, Madrenas es va comprometre a celebrar «més endavant» una «festa potent de tres dies» perquè «els joves tinguin una opció de gaudir de la Festa Major» encara que sigui més tard.



Falta de seguretat

L'aglomeració de molta gent en un mateix lloc és el que ha portat a suspendre les barraques i els concerts de La Copa. Cal destacar que una nit de barraques acostuma a reunir entre unes 6.000 i 10.000 persones. Segons va explicar l'alcaldessa, els cossos de seguretat han desaconsellat que es duguin a terme els concerts de La Copa i les barraques. No obstant, consideren que es poden densenvolupar amb absoluta normalitat la resta de les activitats programades. «És de sentit comú, suspendre els concerts de La Copa; no puc mirar cap a una altra banda davant l'informe policial», va afirmar Madrenas, tot lamentant haver de prendre aquesta decisió.

També se suspendrà el Bus Nit que facilitava que els joves de les poblacions veïnes com Salt, Bescanó o Sarrià puguessin anar a les Fires amb transport públic.

L'alcaldessa va destacar que es mantenen bona part de les 260 activitats programades. «La major part de la ciutadania podrà gaudir el 100% de la festa», va afirmar, i va admetre que per als joves hi haurà «menys activitats». D'altra banda, la música seguirà sent present a les Fires perquè es mantenen els concerts programats a l'escenari de Sant Feliu, a l'envelat de la plaça Miquel de Palol i a l'Estació Espai Jove, entre altres punts. Pel que fa a les actuacions familiars, que s'haurien de celebrar a l'espai diürn de La Copeta, aquestes es traslladen a l'envelat. Madrenas confia que no es produiran aldarulls en la resta d'activitats i va afirmar que hi haurà el mateix dispositiu policial que altres anys.



«Botellón popular»

Els més afectats per la suspensió de les barraques seran els joves, va dir l'alcaldessa. En aquest sentit, l'Ajuntament treballa «intensament» per organitzar «una festa potent de tres dies» que se celebrarà quan la situació estigui més calmada. Una cita que el consistori està intentant que compti amb tots els concerts que s'han hagut de cancel·lar. Així, Oques Grasses, Zoo, Lildami, Buhos, Asian Dub Foundation i Ken Ishii podrien actuar en aquesta festa alternativa. L'objecitu és que els joves tinguin «una opció per gaudir de les Fires». Tot i això, per les xarxes socials s'ha convocat «un botellón popular» a La Copa durant tots els dies de la festa.



Traslladar les parades a La Copa

L'Ajuntament també està valorant traslladar les parades d'artesania i d'alimentació de la plaça Vicens Vives, del carrer Ramon Folch i de la plaça Independència a l'esplanada de La Copa. «Com que aquest punt quedarà buit, ens semblaria una bona idea traslladar aquestes tres fires a aquest espai perquè no quedi desemparat» i perquè les «atraccions» quedin connectades amb la festa.



Les atraccions es mantenen

Les atraccions de la Devesa es mantenen, tal com va avançar el Diari de Girona. També el seu horari. Les fires per als més petits podran obrir fins a la una de la matinada, i les per a grans, fins a les quatre.



Les entitats, les perjudicades

A banda dels milers de persones que tenien pensat anar als concerts de La Copa, els grans perjudicats de la suspensió de les actuacions musicals són les entitats que tenien barraca. En un comunicat, la Comissió per les activitats a La Copa critica la decisió i que l'Ajuntament hagi «criminalitzat un espai i la gent que hi assisteix». També exposen que, amb aquesta mesura, el consistori «envia a la paperera un munt d'hores i d'esforços» de les entitats i que deixaran d'ingressar diners necessaris per subsistir.

En Lluís Ripoll, d'Àligues i Aligots UdG, explicava ahir que hauran de «suspendre algunes activitats» que tenien programades fer al llarg de l'any i que tindran problemes per pagar els desplaçaments als torneigs universitaris, que majoritàriament se celebren a Barcelona. El Club Voleibol AVAP de Girona també haurà de deixar de fer algunes activitats per falta de diners i no podrà renovar el material.



La reacció de l'oposició

Madrenas, abans de prendre aquesta decisió, es va reunir amb els portaveus dels grups municipals. Des de Guanyem, Xavier Montoya va explicar que «és un error total cancel·lar les barraques sense oferir alternatives a la gent». «Tenim la impressió que som davant d'una mena de càstig a tota la ciutadania, i en especial als joves», va afegir. La portaveu del PSC, Sílvia Paneque, va afirmar que l'Ajuntament «té el deure de mantenir la normalitat» i, per tant, la suspensió «no és una bona notícia». Davant d'això, va demanar que «com a mínim la seguretat sigui garantida per a tothom». Des d'ERC, Quim Ayats entén la decisió presa davant l'informe policial però considera «que s'haurien d'haver trobat alternatives». Finalment, Míriam Pujol,a de Ciutadans, va afirmar que no seran «mai còmplices» de «segrestar les Fires».