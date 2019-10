Barraques: busquem solucions

Girona ja fa olor de Fires, però enguany arriben en un context estrany. Han estat dies molt moguts a la ciutat, sens dubte. Tan bon punt va fer-se pública la sentència del Tribunal Suprem contra els presos polítics, un esclat de protesta va recórrer el país i, en molt poques hores, la indignació va transformar-se en ràbia en comprovar-se quina era la resposta coordinada de Mossos d'Esquadra i Policia Nacional contra els manifestants. Els documents gràfics parlen per si sols i bona part de la ciutadania va veure les imatges de la brutalitat policial i el caos generalitzat amb preocupació. Qui controla la situació? Girona va ser protagonista de tres nits d'aldarulls la setmana passada i la resposta per part de l'alcaldessa va ser la de suspendre la principal activitat d'oci nocturn de les Fires, les nits de barraques i els concerts al passeig de La Copa. Les primeres Fires sense barraques, des que hi ha barraques.

Com és evident, a Girona hi ha consens a l'hora de fer prevaldre la seguretat d'una festa major de 10 dies, carregada d'activitats per a petits i grans. El moment és greu i haguéssim comprès que, davant la situació excepcional de país i de ciutat, s'haguessin suspès per complet les activitats de fires en solidaritat amb les persones empresonades, detingudes i agredides a la nostra ciutat. Però la solució unilateral del govern gironí no resoldrà el tema de la seguretat. A hores d'ara ja s'estan gestant iniciatives d'oci nocturn alternatives que degut a la decisió quedaran fora del control i la supervisió municipal.

Girona vol una festa major alegre i en pau, com ha estat sempre. Però si això és prioritari, també ho és que els veïns, i en especial els joves, comptin amb una alternativa raonable d'oci nocturn a partir d'aquest cap de setmana i que el missatge que se'ls transmeti des del consistori no soni criminalitzador. Totes dues coses són ara mateix possibles.

Fins on poden estirar-se les restriccions preventives al llarg dels propers mesos i, potser anys, a Girona i al nostre país? Mentre durin les mobilitzacions? Podem empatitzar amb un equip de govern que pot tenir dubtes a l'hora de prendre decisions alternatives als consells de les forces de seguretat. Ara bé: som a temps de replantejar-nos mesures dràstiques que ens duen del tot al res. Una majoria aclaparadora de les entitats que formen la Comissió La Copa, així com molts veïns, ja han mostrat la seva disconformitat amb una decisió que afectarà greument la normalitat gironina.

Hi ha temps per bastir opcions alternatives. Podem descentralitzar les activitats, celebrar concerts a La Copa fins a una determinada hora o tancar un xic abans les barraques. En paral·lel, continuen vives les Fires Populars, que ara mateix podrien redimensionar-se per tal d'acollir-hi més gent si els promotors compten amb millors emplaçaments i cobertura institucional. Des de Guanyem, fins a darrera hora hem reclamat un mica de creativitat, i la resposta ha estat sempre la mateixa: un informe policial de menys de dues pàgines que acaba de cop amb l'oci nocturn per Sant Narcís.

A Guanyem reclamàvem la setmana passada una cimera de ciutat que ens aplegui a tots des d'ara mateix i ens ajudi a afrontar qualsevol desafiament en clau local per als propers temps. Reptes com, per exemple, aquest que ens cau a les mans a les portes de Fires. El govern no respon, els fets es precipiten i la unilateralitat deixarà tothom insatisfet i amb la sensació d'autocàstig immerescut.