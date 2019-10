Girona estudia programar concerts de tarda al parc del Migdia per les Fires

L'Ajuntament de Girona està valorant la idea de programar concerts de tarda al parc del Migdia. Segons expliquen fonts municipals, la prioritat del govern és buscar de quina manera es refà el que s'ha hagut de suspendre. Sobre la taula hi ha diferents opcions. Una de les que està agafant més forma és muntar un escenari al parc del Migdia. La idea seria programar actuacions musicals familiars i també algun concert destinat als joves. Tot, però, en horari de tarda.

Així, els concerts que s'havien de fer a La Copeta i que el govern va dir que traslladarien a l'envelat de la plaça de Miquel de Palol podrien acabar realitzant-se al parc del Migdia. Avui s'acabarà de concretar on els més petits podran gaudir dels espectacles de Reggae per Xics, Ramonets i Xiula. La idea del consistori és crear un clima com el del pícnic del Black Music Festival.

A banda dels concerts familiars, el parc del Migdia també podria arribar a acollir alguna actuació musical destinada als joves. El govern també estudia oferir a les entitats posar barraca en aquest espai. Descarten que s'hi col·loquin food trucks privades, com va exposar la Comissió de La Copa a Twitter. L'entitat va apuntar que si l'Ajuntament «trasllada els concerts de barraques al parc del Migdia», constaten «el menyspreu» que té el consistori amb La Copa i les entitats.

D'altra banda, l'Ajuntament continua treballant per organitzar una «festa potent» de tres dies amb alguns dels 18 artistes que havien d'actuar a La Copa. Segons fonts municipals, hi ha bona disposició dels grups per trobar una nova data per a les actuacions. La banda que no hi serà és Zoo, que acaben gira i fan una aturada. La intenció del consistori és celebrar aquesta cita «com més aviat millor», això sí, quan la situació estigui més calmada.

Tal com va dir ahir Madrenas, tant la Policia Municipal com els Mossos d'Esquadra han arribat a la conclusió en un informe que no poden garantir la seguretat durant els concerts de les barraques, on acostumen a anar-hi unes 10.000 persones. En un correu intern, difós pel Gerió, l'intendent de la Policia Municipal Joan Jou explica que els dos cossos de seguretat no poden assegurar l'ordre públic a la zona «degut als incidents violents que es van produir durant la setmana passada» i afegeixen que «de ben segur s'aniran repetint (res indica el contrari)».



Canvi d'escenari

L'esplanada de La Copa es va acomiadar ahir de les barraques. Al matí, una grua va retirar els mòduls que ja estaven instal·lats. Poc després, es van començar a muntar les parades de la Fira d'Alimentació Artesana. Tradicionalment aquestes estaven instal·lades a la plaça Independència. També està previst que les fires de Ramon Folch i de la plaça Vicens Vives es traslladin a aquest punt. Un canvi que no ha agradat a Guanyem. La formació va mostrar ahir la seva sorpresa «davant la celeritat de la decisió i execució» i va exposar que «el nou model tampoc garanteix la seguretat ciutadana».

Cal destacar que per les xarxes socials s'ha convocat un «botellón popular» a l'esplanada de La Copa cada dia de les Fires, com a rebuig al fet que s'hagin suspès les barraques. Una decisió que també ha rebut forces crítiques negatives per les xarxes. Fins i tot, el col·lectiu de La Forja ha emplaçat a Guanyem a defensar l'anul·lació de les Fires i el boicot a les celebracions que es duguin a terme.

D'altra banda, Ciutadans va exigir ahir, a través d'una instància, que el govern faci públic el cost econòmic de la supressió de les barraques i dels concerts. «Aquestes despeses les haurien d'afrontar tant els violents com l'alcaldessa; els uns per crear aquesta situació i els altres per cedir al xantatge», va afirmar la regidora Míriam Pujola.