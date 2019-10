El model de proximitat de la policia de Girona divideix la ciutat en deu sectors en deu sectors d'actuació

El nou model de proximitat de la Policia Municipal de Girona divideix la ciutat en deu sectors, en funció, en part, del nombre d'habitants. Seran: Barri Vell; Mercadal i Devesa- Güell; Eixample; Casernes- Migdia; Sant Narcís; Santa Eugènia i Can Gibert del Pla; Carme, Vista Alegre, les Pedreres i Girona Est; Germans Sàbat, Taialà, Domeny, Fontajau i Sant Ponç; Montjuïc, Pont Major, Campdorà, Torre Gironella i Sant Daniel; i Mas Xirgu, Avellaneda, Palau i Montilivi.

En base a aquesta divisió, es crearà una secció de «prioximitat» dins del cos policial i els agents seran assignats a un sector i treballaran allà de forma «fixa». Són els que faran els requeriments i hauran de ser capaços de gestionar la seguretat del lloc. Segons un document policial, les actuacions i demandes d'aquests agents «seran prioritàries» dins del servei policial. En aquest sentit, la idea és que els agents destinats a cada un dels deu sectors puguin demanar i rebre reforços amb més ràpidesa que fins ara si es detecta alguna necessitat d'actuació amb més efectius, ja que no hi haurà tants passos intermedis. Per això, les seccions de la policia més especialitzades passaran a tenir com a «objectiu primer» el suport a la secció de proximitat.

Aquest nou model, segons el document, no vol ser un simple «canvi d'imatge» sinó que busca que es vegi la policia com «un cos proper» i resolutiu de les problemàtiques existents al barri. «Hem de saber informar-lo del que fem i del que demana, sense alarmisme ni ocultisme».



El veí: una font d'informació

La intenció del nou model és tenir en compte que el ciutadà ha de ser un aliat i ha de confiar en la policia, ja que vol participar en la seguretat per aconseguir un espai de confort en el seu espai familiar, laboral i d'oci. La policia els entén com a «font d'informació « per calibrar l'estat de la seguretat al barri i se'ls hi proposa com a mesures la seva participació en les reunions de les taules de seguretat, d'associacions de veïns i comerciants, dels exitosos grups de Whatsapp on hi ha representants veïnals, agents policials i de l'Ajuntament.

El projecte s'ha presentat recentment a les entitats veïnals, amb la presència del cap de la Policia Municipal, Joan Jou, l'alcaldessa i màxima responsable de la policia, Marta Madrenas, el coordinador d'empreses municipals, de grans contractes i gestió territorial i exregior de seguretat, Eduard Berloso, i la regidora de Drets socials, Núria Pi.

La presentació va incloure un debat sobre les càmeres de videovigilància al carrer. Algunes assocacions com la de Palau-sacosta en va reclamar novament, mentre que d'altres consideren que hi ha altres mesures abans de convertir la ciutat en un «Gran Germà». També es va parlar dels reiterats talls de llum que pateixen els veïns, sobretot de Font de la Pólvora.