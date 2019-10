Salt aprova un crèdit bancari de 3,2 milions d'euros per comprar 83 pisos

L'Ajuntament de Salt ha donat llum verda a un crèdit de 3.323.000 euros per comprar 83 pisos per tanteig i retracte.

L'operació es realitzarà a través de la Gestora Urbanística Nou Salt. El preu de compra inclou la reforma dels habitatges i, finalment, amb la compra a través de Nou s'assegura el consistori s'assegura ser el propietari dels pisos des del primer dia. El regidor de Serveis Urbans i Habitatge de l'Ajuntament de Salt, Àlex Barceló, explica que "en principi parlàvem d'una operació de prop d'un centenar de pisos però alguns habitatges han esgotat els terminis i també hi havia altres administracions interessades, i amb preferència, com és el cas de la Generalitat".

Tot i que ja hi havia un conveni amb l'Institut Català de Finances per dur a terme l'operació, finalment s'ha utilitzat un crèdit amb una entitat bancària perquè tal com aclareix Barceló "d'aquesta manera evitem que la propietat dels pisos sigui temporal. Amb aquesta fórmula els pisos són de la gestora urbanística, en plena propietat, des del primer dia".

La compra dels pisos es realitza a través de la gestora per poder ser més àgils a l'hora de dur a terme operacions i per "ser operadors en el mercat immobiliari, amb actius propis, guanyant dinamisme en la gestió, disposició i ocupació dels pisos", argumenta Barceló.

Per la seva banda, l'alcalde de Salt, Jordi Viñas, valora positivament aquest nou pas "fruit d'un treball dels últims mesos i que ens permetrà consolidar les polítiques d'habitatge amb les quals estem treballant i que no tenen un altre objectiu que millorar la qualitat de vida i el benestar de col·lectius com els estudiants, la gent gran i persones amb situacions de vulnerabilitat".



Pla de viabilitat aprovat

La compra dels 83 pisos es fa després d'haver aprovat un pla de viabilitat i sota un aval de l'Ajuntament per si, en algun moment, existís un problema de liquiditat de la gestora. Barceló explica que "es tracta d'un deute que assumeix la gestora perquè d'acord amb el pla de viabilitat es suporta amb les rendes de lloguer que hi ha previstes".

A partir d'ara, s'ha de formalitzar la compra davant de notari, referenciar i documenta els 83 pisos i, a partir d'aleshores, posar a lloguer els que estiguin en condicions i iniciar els treballs de reformes en els altres. Un cop s'ha tancat la compra s'han iniciat els treballs per establir els criteris d'adjudicació del parc de pisos.