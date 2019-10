Suspenen el concurs de paletes de les Fires de Girona per raons de "seguretat"

L'Unió d'Empresaris de la Construcció ha decidit suspendre el popular concurs de paletes de les comarques gironines que s'havia e fer dissabte a la plaça Poeta Marquina. Des de l'associaicó s'ha explicat que l'Ajuntament els hi havia recomanat l'anul·lació de l'acte per motius de «seguretat» ja que el material per participar en el concurs havia d'estar moltes hores a l'aire lliure. La decisió s'ha près recentment. De fet, encara hi ha els cartells on s'havia que al lateral de la plaça Porta Marquina estarà prohibit aparcar aquest dissabte perquè hi ha previst el concurs.

L'any passat el concurs ja es va haver de suspendre per culpa de la pluja.

Els paletes, que participaven al concurs, havien de fer una figura que es donava conèixer poc abans i tenien un temps limitat i un material concret per portar-lo a terme. El concurs era amb parelles de concursants. Un jurat seleccionava la millor construcció. La parella guanyadora rebia mil euros, els segons 800 euros i els tercers 500 euros.