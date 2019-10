Comencen les funcions a la carpa del nou teatre-circ Rosa Raluy

La carpa del nou teatre-circ Rosa Raluy va iniciar ahir les funcions de les Fires de Sant Narcís a l'esplenada de la Rambla Xavier Cugat. L'espectacle vol esdevenir un recital d'arts escèniques en el qual hi prenen part ballarins, pallassos, actors i acròbates, entre d'altres. El xou es bateja Vekante i va néixer a inicis d'aquest any després que Rosa Raluy se separés del circ Historic Raluy per crear el seu propi circ amb William Giribaldi, gestor i artista de circ amb una llarga trajectòria. Vekante és una paraula en esperanto que significa «despertar». Ahir era un dels dos dies de l'espectador. L'altre serà el dijous 31 d'octubre. Les entrades es poden comprar a la pàgina web del mateix circ, que estarà a la ciutat fins al 3 de novembre.