Els CDR ocupen l'Ajuntament de Girona en protesta per la decisió de l'alcaldessa, Marta Madrenas, de suspendre els concerts i les barraques de Fires. A quarts de tres de la tarda, una trentena de manifestants han irromput al consistori i han pujat fins a la sala on es fan les juntes de govern (situada al primer pis).



De moment, els CDR asseguren que no tenen intenció de marxar i passen l'estona mirant la pantalla que hi ha a la sala o jugant a cartes. A més, han desplegat una pancarta a la façana del consistori, on s'hi pot llegir el lema "Prou criminalització al jovent i a les gironines", en referència a la suspensió dels concerts a La Copa. L'alcaldessa va decidir anul·lar-los per seguretat després dels aldarulls que ha viscut la ciutat.







Un grup de joves de Girona acaba d'entrar a l'Ajuntament de Girona i han okupat la sala de la Junta de Govern local com a protesta per la suspensió dels concerts i les barraques. "Creiem que s'està criminalitzant el jovent i la resta de gironins", han denunciat. pic.twitter.com/zUsx9gqQT8 — Maria Garcia (@MariutGarcia) October 25, 2019