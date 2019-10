Els Diables de l'Onyar denuncien que han rebut pressions policials per suspendre el correfoc de les Fires

La colla d'Els Diables de l'Onyar, que cada any organitzen el correfoc de les Fires de Girona, denuncia que ha rebut pressions policials per suspendre l'acte. Asseguren que s'hi han vist forçats "pels qui sembren la por" després de rebre "trucades dels cossos de seguretat" que els han posat al punt de mira "injustament". I que tot i que inicialment preveien ajornar el correfoc, al final han decidit no fer-lo perquè s'han sentit "atacats". "Ja n'hi ha prou! Davant el joc de la por imposat pel govern espanyol i les forces de seguretat, nosaltres alçarem les masses més que mai i cridarem: Que rebutgem la criminalització de la violència que atempta contra les colles de diables i la cultura popular", afirmen en un comunicat.

Fins ara, Els Diables de l'Onyar havien guardat silenci sobre la suspensió del correfoc. I tan sols l'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, va dir que aquest any havien decidit no fer-lo quan l'Ajuntament va anunciar que no hi hauria ni concerts ni barraques a La Copa.

Aquesta nit, però, Els Diables de l'Onyar han volgut "compartir i explicar" les decisions dels darrers dies. En un comunicat, la colla explica que després de la sentència del Suprem i les protestes, i amb "l'apropament vertiginós" de les Fires, en un principi havien decidit ajornar el correfoc. "Els motius eren clars, amb pocs ànims per celebrar res i en veure la convocatòria d'una protesta massiva a Barcelona el dia 26, el més sensat era posposar-lo", expliquen Els Diables.

Tot i així, la colla subratlla que, en un primer moment, la decisió de fer-lo algun dia, "hi era". Perquè per a ells, és l'esdeveniment "més important de l'any", que atrau al voltant d'un centenar de participants (entre cremadores, bandes i colles convidades) així com nombrosos espectadors.

"Aquesta setmana però, tot ha canviat", diuen Els Diables de l'Onyar. I aquí, asseguren que s'han vist forçats a suspendre definitivament el correfoc, perquè allò que era una decisió de suport i s'emparava "en el dret a protesta", ha acabat convertint-se "en una obligació pressionada pels qui sembren la por".

La colla assegura que aquests dies ha rebut trucades "de les forces de seguretat" que els han posat "al punt de mira injustament" i els han obligat a cancel·lar no només el correfoc, sinó "tots els actes amb pirotècnia preparats des de feia mesos". "Com a colla i a títol individual, ens hem sentit atacades i dolgudes", hi afegeixen Els Diables de l'Onyar.



"Quan bufa el vent, el foc creix"

"És per això que volem dir; Ja n'hi ha prou! Davant del joc de la por imposat pel govern espanyol i les forces de seguretat, nosaltres alçarem les masses més que mai i cridarem que rebutgen la criminalització de la pirotècnia que atempta contra les colles de diables i una gran part de la cultura popular", denuncien al comunicat. I subratllen: "Si ens volen posar la por al cos, quan bufa el vent, el foc creix".

Els Diables de l'Onyar subratllen que no toleraran "cap persecució", ni a la colla ni als seus membres, ni tampoc que se'ls posi "al punt de mira", quan la seva intenció "és fer d'aquest país un món millor a través del voluntariat i la cultura popular". "Continuarem demanant la llibertat de les preses polítiques i de la nostra terra. Vinga va! Ni a l'infern es toleren aquestes barbàries", conclouen.