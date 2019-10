Els CDR abandonen l'ocupació de l'Ajuntament de Girona

La trentena de joves que han entrat a l'Ajuntament de Girona aquest migdia han abandonat la protesta poc abans de les set de la tarda en sentir-se "menystinguts". A la sortida, han explicat que han parlat amb l'alcaldessa, Marta Madrenas, i que l'únic punt de consens ha estat entendre que la decisió d'anul·lar els concerts i les barraques no s'ha pres per ·"criminalitzar" el col·lectiu.



La portaveu del joves, Carla Costa, ha assegurat que com que no s'han sentit tractats "d'igual a igual" , que no se'ls prenia seriosament per la seva edat han decidit marxar i trencar la taula de negociació. L'alcaldessa, Marta Madrenas, ha volgut deixar clar que no ha estat una "ocupació" sinó una "negociació" i que ha escoltat les seves reivindicacions.



A quarts de tres de la tarda, una trentena de manifestants han irromput al consistori i han pujat fins a la sala on es fan les juntes de govern (situada al primer pis).En un primer moment, els CDR han assegurat que no tenien intenció de marxar i han passat l'estona mirant la pantalla que hi ha a la sala o jugant a cartes. A més, han desplegat una pancarta a la façana del consistori, on s'hi podia llegir el lema "Prou criminalització al jovent i a les gironines", en referència a la suspensió dels concerts a La Copa. L'alcaldessa va decidir anul·lar-los per seguretat després dels aldarulls que ha viscut la ciutat.



Un cop els CDR han ocupat la sala de la Junta de Govern Local, l'Ajuntament ha tancat les portes de l'edifici i no ha permès l'entrada a cap ciutadà, tampoc als mitjans de comunicació mentre tres agents de la policia municipal custodien la porta d'entrada.



Poc abans de les 17 hores, els CDR han sortit per un dels balcons a llegir un manifest. Han acusat l'alcaldessa Marta Madrenas de "criminalitzar al jovent i la lluita popular" amb la supressió de les barraques i els concerts de la Copa i de desemarcar-se de la seva lluita. "L'Ajuntament no vol trencar amb la normalitat", han afirmat. També han explicat que amb la nova programació al parc del Migdia les empreses privades "n'han sortit beneficiades" i les entitats han sortit perdent.





Un grup de joves de Girona acaba d'entrar a l'Ajuntament de Girona i han okupat la sala de la Junta de Govern local com a protesta per la suspensió dels concerts i les barraques. "Creiem que s'està criminalitzant el jovent i la resta de gironins", han denunciat. pic.twitter.com/zUsx9gqQT8 — Maria Garcia (@MariutGarcia) October 25, 2019

També han condemnat la "repressió policial" i han demanat el cessament de Miquel Buch després de la "violència policial que hem estat vivint". Segons han explicat, els CDR han intentat negociar l'ocupacio d'una de les sales del consistori amb l'equip de govern però no han volgut.