Girona avança l'asfaltatge de Jaume I en plenes Fires

L'Ajuntament de Girona ha avançat l'asfaltatge del ferm de Jaume I malmès pels disturbis i la protesta durant la qual es va vessar cera al ferm, i farà els treballs en plenes Fires de Sant Narcís. Es preveu que les obres de reparació comencin dilluns vinent i que el dijous, just abans de Tots Sants, l'avinguda ja es pugui reobrir al trànsit. Els treballs abasten el tram comprès entre la plaça Marquès de Camps i el carrer de Miquel Blay. A més, dimarts vinent, el dia de Sant Narcís, també es repararà el ferm deteriorat durant els aldarulls de la setmana passada en altres parts de la ciutat. Sobretot, els treballs se centraran a la zona de la Devesa i a la plaça Catalunya, Per això, hi haurà talls puntuals de trànsit.

Dilluns vinent, dia 28 d'octubre, començaran les obres de reparació de l'asfalt de la Gran Via de Jaume I. Les actuacions se centraran en el tram comprès entre la plaça del Marquès de Camps i el carrer de Miquel Blay. Es preveu que les actuacions s'acabin dimecres, dia 30 d'octubre, i que el dijous ja es pugui reobrir el carrer a la circulació.

Els treballs consistiran a fresar la capa de rodament del ferm, reposar-la amb aglomerat asfàltic i pintar les marques viàries. L'objectiu és eliminar del tot les restes de cera de l'asfalt de la Gran Via de Jaume I i reparar la calçada cremada en altres trams. Durant les tasques de pavimentació es pot restringir l'entrada i la sortida als guals del carrer de la Sèquia i de la Gran Via de Jaume I.



Talls puntuals per Sant Narcís

El dimarts 29 d'octubre també es faran reparacions del ferm deteriorat al passeig de la Devesa, a la rotonda del Rellotge, a l'avinguda de Ramon Folch, a la plaça de Catalunya i a la mateixa Gran Via de Jaume I. Per aquest motiu, hi haurà tancaments puntuals a la circulació de vehicles en aquestes vies des de primera hora del matí fins a primera hora de la tarda de la diada de Sant Narcís.

La regidora de Mobilitat i Via Pública, Marta Sureda, ha explicat que "s'ha treballat des del primer moment per normalitzar la situació al més aviat possible i recuperar la Gran Via de Jaume I per a la circulació dels vehicles".

Del 28 al 30 d'octubre les línies de bus urbà seguiran amb els recorreguts i parades provisionals dels darrers dies. A partir del dijous 31 d'octubre, totes les línies de bus urbà afectades recuperaran els recorreguts i parades habituals.