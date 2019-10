L'ICRA presenta oferta per quedar-se part de l'edifici H2O del Parc Científic de la UdG per 1,5 milions d'euros

L'Institut Català de Recerca de l'Aigua (ICRA) ha presentat una oferta per quedar-se el 64,54% de l'edifici H2O del Parc Científic i Tecnològic de la UdG per 1,5 milions d'euros. El jutjat mercantil 1 de Girona ha subhastat la part d'aquest edifici i la totalitat del Monturiol, que ha quedat desert i que, per tant, tornarà a mans de la universitat. El preu de sortida era de 3,5 milions d'euros per l'edifici Monturiol i 2 milions per la part de l'H20 ( la resta ja és propietat de la UdG). L'ICRA, que té llogades les instal·lacions, ha presentat l'única oferta en sobre tancat i ara el jutge haurà de decidir, un cop revisada la documentació, si li adjudica o no.

La subhasta és el darrer pas del concurs de creditors que va presentar la fundació privada del parc el 2015 pel deute acumulat.