El ple de Girona aprova les ordenances amb els suports de Guanyem i ERC

El ple extraordinari de l'Ajuntament de Girona ha aprovat aquest divendres per àmplia majoria les ordenances per al 2020. De fet, ja se sabia que prosperarien perquè tant Guanyem Girona com ERC ja havien anunciat que hi votarien a favor.

Les ordenances, doncs, han tirat endavant amb dinou vots a favor (els que sumen JxCat i els dos grups) i set en contra (els del PSC i Cs). Les ordenances per aquest 2019 inclouen un increment mitjà de l'1% en els diferents tributs i taxes (a excepció d'algunes com l'IBI, que s'apuja un 2,75%). L'Ajuntament permetrà que aquells gironins que vulguin puguin unificar tots els rebuts en un de sol i fraccionar-los en deu mensualitats.

Entre d'altres, a més, les ordenances també inclouen una rebaixa del 50% de l'IBI per a aquells propietaris que instal·lin plaques fotovoltaiques o sistemes d'aprofitament mediambiental als habitatges. I per contra, hi haurà un recàrrec del 50% d'aquest impost per als habitatges buits.

També s'apujarà un 15% l'impost per a grans superfícies (comercials, industrials, hoteleres, d'oficines...). A banda, s'incrementarà la taxa de residus als pisos turístics (que passarà dels 160 als 387 euros) i se n'incrementarà el preu per obtenir-ne la llicència.