Tres dies de concerts al parc del Migdia, per Fires

Comencen les Fires de Sant Narcís de Girona. Això sí, amb la gran absència de les barraques i els concerts a La Copa suspesos per motius de seguretat arran dels disturbis de la setmana passada. Com a alternativa, l'Ajuntament ha programat tres dies (no nits) de concerts al parc del Migdia. President Xai, la Black Music Big Band i Relat actuaran en aquest nou escenari, on també tindran lloc les actuacions infantils (Reggae per Xics, Ramonets i Xiula) programades inicialment a La Copeta. Tanmateix, el consistori continua treballant per celebrar «més endavant» una «festa potent» de tres dies.

De moment, però, l'Ajuntament muntarà un escenari al parc del Migdia amb programació musical per a tres dies (el 26 d'octubre i l'1 i 2 de novembre), en horari de les 12 del migdia a les 3 de la tarda. Aquest dissabte, el concert Reggae per Xics inaugurarà el nou espai i, tot seguit, actuarà Relat. El divendres 1 de novembre actuaran els Ramonets i President Xai. I l'endemà, el 2 de novembre, serà el torn de Xiula i de la Black Music Big Band. «Hem buscat un format on els infants, els pares i els joves puguin gaudir d'aquests dies», va explicar ahir el regidor de Fires de l'Ajuntament, Carles Ribas. Així, dos dels concerts que s'han cancel·lat de La Copa es traslladaran al parc del Migdia. Es tracta de la Black Music Big Band, que oferirà un repertori de música negra amb diferents novetats, i President Xai, que va guanyar l'Intro del 2018. Els concerts infantils programats a La Copeta també s'han traslladat a aquest escenari, tot i que prèviament es volien portar a l'envelat. «No estem improvisant, sinó treballant de mica en mica; mobilitzar un espectacle musical no és fàcil», va destacar Ribas. L'únic concert nou que s'ha programat i que no estava previst és el de Relat, un grup de reggae-dub garrotxí. El parc del Migdia comptarà amb una barra per comprar begudes i menjar. El consistori ha ofert a les entitats que tenien barraca gestionar aquest espai però, han rebutjat l'oferta. Davant d'això, el consistori ha activat un «pla B» i ho portarà una altra associació gironina.



Davant d'aldarulls, s'actuarà

El regidor també es va pronunciar ahir sobre la convocatòria per les xarxes socials d'un « botellón popular» cada dia de les Fires a l'esplanada de La Copa. Ribas va recordar que s'han de complir les ordenances de la ciutat i que la policia «actuarà» si es produeixen aldarulls. Va matisar, però, que «la policia no privarà que les persones puguin sortir».

«No em posaré la bena abans de la ferida, la gent que actuï com consideri adient i a partir d'aquí anirem actuant minut a minut i segon a segon davant de la realitat que ens trobem», va afegir. El dispositiu policial per les Fires serà el mateix que altres anys. Ribas també va explicar que els joves «tindran llocs on anar perquè l'oferta de bars i esbarjo és àmplia». També va negar que el consistori hagi negociat amb discoteques i bars per acollir els joves durant les Fires.



20 anys de les Fires Populars

Igual que comença la Festa Major, també ho fan les Fires Populars, que enguany celebren 20 anys. El programa arrenca avui amb un pregó que comptarà amb moltes veus. Enguany, la festa tindrà una dimensió especial perquè es «converteixen en el principal pol d'atracció dels vespres després del tancament de l'espai de La Copa», expliquen els organitzadors criticant que aquesta supressió «és criminalitzadora vers milers» de gironins.

Per part seva, la colla d'Els Diables de l'Onyar, que cada any organitzen el correfoc de les Fires de Girona, va denunciar que ha rebut pressions policials per suspendre l'acte. Asseguren que s'hi han vist forçats «pels qui sembren la por» després de rebre «trucades dels cossos de seguretat».