Poc «botellón» a Girona per tant de rebombori

Els dos grans fanals instal·lats al bell mig de la Copa van il·luminar una esplanada desèrtica durant la primera nit de barraques. Dos fanals, que tradicionalment, són punts de referència per joves per trobar-se. La Copa un espai que, probablement, hauria reunit entre 6.000 i 10.000 persones, a la nit, si hi haguessin hagut els concerts de les Fires de Girona i les barraques de les entitat, oferia ahir una imatge ben diferent.

Poc «botellón» visible a la zona i en tot l'entorn del parc de la Devesa malgrat la crida feta per les xarxes socials com a protesta per l'anul·lació dels concerts de les barraques. Durant pràcticament tota la nit, l'esplanada va restar buida de joves. Només es divisaven alguns grups reduïts de tres o quatre persones, tranquil·lament assegudes en algun dels esglaons de la part superior de la Copa.A les onze de la nit, s'hi podia veure un grupet un xic més nombrós que, bromejant, indicava que feien una «barbacoa» per la República. A la part baixa de l'esplanada, hi havia les desenes de parades d'alimentació i artesanals buides a la nit a l'espera d'obrir l'endemà.

Només hi va haver un punt amb una petita concentració de joves bevent l'alcohol comprat en algun establiment. Es tracta de la zona del parc de la Devesa on hi ha les pistes per jugar a botxes i uns jocs infantils. Es tracta d'un espai on habitualment, les nits de Fires, ja s'hi ajunten grups amb les seves ampolles o llaunes. tirant llarg, devien arribar a ser una vuitantena cap a les dues de la matinada.

Molt probablement, aquests mateixos joves haurien fet «botellón» igualment si hi haguessin hagut concerts i barraques a la Copa