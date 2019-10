El parc del Migdia debuta amb nota amb els concerts infantils

El parc del Migdia va debutar ahir com a escenari dels concerts infantils de les Fires de Girona amb l'actuació de Reggae x Xics. Centenars de persones van omplir la gespa, drets o asseguts, i l'escala amb forma de grada de l'espai per seguir el ritme mogut i les lletres divertides del grup musical. El paratge es va mostrar com a ideal per a les activitats familiars. Un model ja existent amb els concerts en format pic-nic del Black Music Festival en un espai que, antigament, també havia acollit concerts de la festa major gironina, tot i que nocturns. Vist això, qui sap si l'Ajuntament voldrà potenciar-lo de cara a noves edicions, amb més atractius a banda del mateix concert.

Molts pares i mares veien com un encert el nou punt, sense males olors, decidit per l'Ajuntament a darrera hora després de la suspensió dels concerts a La Copa. No hi havia food trucks, però sí una petita barra per als assedegats. La llàstima, deien, és que el parc cau lluny de les atraccions i de les paredetes artesanals per anar a fer un volt abans o després.

A continuació hi havia l'actuació dels garrotxins Relat, que van oferir una combinació musical a cavall entre el reggae, el dub, la música electrònica i la música urbana. Van quedar penalitzats per l'hora del concert, just al moment de dinar. Això va propiciar que moltes famílies marxessin a casa i les seva posada en escena va quedar desangelada.

El parc del Migdia viurà dues noves jornades amb actuacions, on novament es combinarà un concert infantil i un per a joves. Seran l'1 i el 2 de novembre. El primer dia actuarà la banda valenciana de punk-rock infantil Ramonets, nom que deriva del mític grup Ramones, i President Xai. I l'endemà, el 2 de novembre, serà el torn de Xiula i de la Black Music Big Band, que sota la direcció musical d'Adrià Bauzó revisarà el repertori de la banda californiana Red Hot Chilli Peppers.