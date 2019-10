Els hotels registren un 25% més d'anul·lacions per Fires

Els aldarulls que hi ha hagut després de la sentència del procés, l'anul·lació de concerts i de les barraques de les Fires de Sant Narcís i la forta llevantada de dimarts i dimecres han fet incrementar un 25% les cancel·lacions als hotels de Girona. Des del sector lamenten que alguns clients «s'han tirat enrere» per aquestes situacions i reconeixen que això «afecta», ja que les Fires són l'atractiu «més important» del tercer trimestre de l'any a la ciutat. Amb tot, els hostalers esperen que les cancel·lacions se supleixin amb noves reserves, especialment aprofitant el bon temps que s'ha anunciat. De fet, recorden que la meteorologia és «determinant» per a l'ocupació dels establiments i donen per fet que acabaran omplint.

Els restauradors i hostalers gironins veuen amb «certa preocupació» els incidents que s'han produït en les protestes per la sentència del Suprem a la ciutat. Lamenten que, conjuntament amb la forta llevantada i l'anul·lació dels concerts i les barraques, hagi afectat tant al nombre de menús que ofereixen els restaurants com a les reserves que tenien previstes els hotels i que s'han cancel·lat els darrers dies. En concret, el gremi calcula que a l'entorn d'un 25% dels clients que tenien previst allotjar-se a Girona no ho faran. Això sí, el sol i les bones temperatures d'aquest primer cap de setmana han ajudat a mitigar aquest contratemps, i és que les Fires de Sant Narcís són un element clau per quadrar unes bones xifres aquest darrer trimestre de l'any. De fet, el president de l'Associació d'Hostaleria de Girona, Josep Carreras, confia que al final «no es notarà tant» l'impacte dels aldarulls o de la suspensió d'actes.

Més enllà de les afectacions pels disturbis que es van produir, al sector el preocupa la meteorologia. La forta llevantada ha provocat afectacions en la connexió amb l'AVE i això repercuteix negativament en el client francès.

On sí s'ha notat ja la menor facturació ha estat en els restaurants, on Carreras assegura que hi ha hagut una davallada «difícil de quantificar».