Jornada de portes obertes a l'edifici de la Generalitat a Girona, per Tots Sants

La Generalitat de Girona obrirà novament les seves portes a la ciutadania amb motiu de les Fires de Sant Narcís. El divendres 1 de novembre de 10h a 14h, els ciutadans que ho vulguin podran visitar els espais públics d'aquest edifici barroc del segle XVII, declarat Bé Cultural d'Interès Nacional el 2013.

En aquesta ocasió la visita permetrà entrar a la sala de premsa situada a la Sala Carles Rahola. Els ciutadans podran interactuar, fer-se fotografies i veure el funcionament d'aquest espai, equipat amb tota la tecnologia necessària per acollir les rodes de premsa davant els mitjans de comunicació.

Durant la jornada els visitants també tindran accés lliure per gaudir de racons històrics que formen part del patrimoni de la ciutat. Es podrà visitar el Pati de les Magnòlies, un dels espais més emblemàtics de l'edifici. Els espais nobles, com el Vestíbul Institucional Narcisa de Caramany i Fontdevila, les sales institucionals o la Sala de Juntes. L'Auditori Josep Irla, situat a la capella de l'antic Hospital de Santa Caterina, on s'exposa la gran pintura de Ramon Martí Alsina, El gran dia de Girona o la Sala d'Interpretació, un espai que ofereix una museografia que inclou restes arqueològiques, maquetes i fotografies antigues que ajuden a interpretar el creixement del barri del Mercadal, la construcció de l'hospital, la seva evolució històrica i estructural, i la relació amb la ciutat de Girona.

La jornada també permetrà l'accés a un dels tresors de l'edifici, la Farmàcia de l'antic Hospital de Santa Caterina, on el visitant podrà gaudir de les pintures del segle XIX, veure el taulell o el cordialer i entrar al laboratori, on es duien a terme els preparats per als malalts de l'Hospital.

A cadascun d'aquests espais s'oferiran documents audiovisuals amb contingut adaptat a cada lloc: a la Sala d'Interpretació es podrà visionar un documental sobre les troballes arqueològiques descobertes durant les obres de construcció de l'Edifici; a l'Auditori Josep Irla, un altre sobre la restauració del quadre 'El gran dia de Girona', de Ramon Martí Alsina; a la Sala Carles Rahola els ciutadans podran veure un documental sobre l'estructura de la Generalitat a Girona i a la Sala de Juntes, imatges de les obres de construcció de l'edifici.