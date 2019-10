Comencen a reasfaltar el tram de Jaume I malmès per la cera i la crema de contenidors

L'Ajuntament de Girona va començar ahir a reasfaltar el tram de Jaume I malmès pel vessament de cera i la crema de contenidors durant els disturbis. Tot i que inicialment es preveia que les obres es fessin passat Fires, el consistori va anunciar la setmana passada que havia decidit avançar-les. Es preveu que els treballs acabin dimecres i que dijous, 16 dies després del seu tancament, es pugui reobrir aquesta part de l'avinguda a la circulació.

Es tracta del tram de Jaume I comprès entre la plaça Marquès de Camps i el carrer Miquel Blay. Els treballs consisteixen a fresar la capa de rodament del ferm, reposar-la amb aglomerat asfàltic i pintar les marques viàries.

Les màquines van entrar ahir al matí a primera hora al tram de Jaume I que ha estat tancat des del 15 d'octubre passat. D'entrada, allà on se centren els treballs és a la part que queda entre la Subdelegació i la plaça U d'Octubre. Aquí és on s'hi va vessar cera. Allò que s'està fent és rebaixar la capa d'asfalt per retirar-la, perquè encara hi quedaven restes de cera i això era perillós (sobretot, per les motos). Posteriorment, la zona es reasfaltarà.

A més d'aquest tram, els operaris també repararan les parts de calçada que es van veure afectades per la crema de contenidors durant els disturbis. El tall de Jaume I, una de les principals vies d'accés a la ciutat, està provocant caos en el trànsit durant aquests dies. Una problemàtica que s'ha vist agreujada amb els talls provocats per les mobilitzacions que s'han anat produint aquestes darreres setmanes.



Talls puntuals en altres punts

L'Ajuntament també farà reparacions avui, dia festiu, al ferm deteriorat del passeig de la Devesa, de la rotonda del Rellotge, de l'avinguda de Ramon Folch, de la plaça de Catalunya i de la mateixa Gran Via de Jaume I. Per aquest motiu, hi haurà tancaments puntuals a la circulació de vehicles en aquestes vies des del matí fins a primera hora de la tarda.

Fins dimecres les línies de bus urbà seguiran amb els recorreguts i parades provisionals dels darrers dies. A partir del dijous 31 d'octubre, totes les línies de bus urbà afectades recuperaran els recorreguts i parades habituals.