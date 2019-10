Fira de Mostres: Lloança a les exportacions gironines i crida a potenciar l'activitat econòmica

La Fira de Mostres ha obert les portes aquest matí amb la visita de les autoritats i un breu discurs. El certamen té 381 expositors en 45.000 metres quadrats distribuïts entre el palau de Fires i el Camp de Mart de la Devesa i estarà obert fins diumenge.

En els parlaments, el president de la Cambra de comerç de Girona, Jaume Fàbrega, ha recordat que la Fira obre enmig de la "convulsió política" i ha recordat que l'ens ha qualificat la sentència del procés com a injusta, que han fet una crida al diàleg i que cal resoldre el dèficit fiscal. També ha deixat clara la "resistència" de l'economia catalana, sobretot gràcies a les exportacions. Ha explicat que de gener a agost han pujat un 6% respecte l'any passat, sobretot en països fora de la Unió Europea. A més, ha recordat la necessitat d'una estació del TAV a l'aeroport de Girona.

El delegat de la Generalitat a Girona, Pere vila, i el president de la Diputació, Miquel Noguer, respectivament, han donat suport a l'alcaldessa, per les decisions preses que han acabat afectant diverses activitats de les Fires de sant Narcís.

Vila, a més ha admès que sovint els empresaris han anat per davant de les institucions i que no sempre s'ha estat al seu costat. Noguer ha lloat l'emprenedoria gironina i, sobre la situació política, ha reclamat diàleg a l'Estat.

Finalment, l'alcaldessa, Marta Madrenas, ha explicat que la suspensió d'actes de les Fires va ser una decisió "dura" però que calia actuar amb "responsabilitat, compromís i valentia" i ha explicat que són "moments excepcionals, únics i històrics". Madrenas, ha reconegut la importància de l'activitat econòmica i que, potser la societat no és conscient d'aquest fet. Ha indicat que la patronal i la cambra sí que són conscients que cal potenciar l'activitat econòmica però que no tothom reconeix "com n'és d'essencial" l'activitat econòmica pel progrés del país. "Gran part de la nostra societat desconeix les dificultats d'aixecar les persianes cada dia i cal que tothom sàpiga que sou imprescindibles- en referència als empresaris".