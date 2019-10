Locals d'oci nocturn plens, Devesa buida

Poc ambient, moltes atraccions tancades i llums gairebé apagats. La buidor regna a les nits al parc de la Devesa per les Fires de Sant Narcís. Enguany el bullici de festa s'ha traslladat al centre de la ciutat, al punt on es concentren bona part dels locals d'oci nocturn, i al Barri Vell arran de la supressió dels concerts a La Copa.

A falta de barraques, la gent ha optat per anar a prendre un refresc, una cervesa o un gintònic als bars i locals d'oci nocturn de Girona. I això ha perjudicat notablement les atraccions, que poden obrir fins a les quatre de la matinada. Poques persones s'han aventurat a desplaçar-se fins al parc de la Devesa, després de sopar, per anar a pujar als toros o fer una partida als camells.

Així ho mostren les dades registrades les nits de divendres i dissabte. Mentre els bars i les discoteques s'han omplert gairebé al 100% i han duplicat la seva facturació respecte a l'any passat, les atraccions per als grans han registrat menys guanys.

«La gran majoria estan facturant menys que altres anys, no hi ha gent a les nits», afirma Joan Bagó, president de l'Associació de Firaires de les comarques gironines. A les dues de la matinada moltes atraccions ja estan tancades, tot i que poden obrir fins a les quatre. En canvi, les fires per als més petits «van fent» i tenen bones sensacions perquè el temps, de moment, els acompanya.



Més públic, horari i facturació

Els grans beneficiats de tot plegat són els locals d'oci nocturn de Girona. El passat cap de setmana van gaudir d'un increment de volum de públic, principalment entre les dotze de la nit i les quatre de la matinada, i van arribar gairebé tots els locals al 100% d'ocupació, segons la Federació Catalana d'Associacions d'Activitats de Restauració i Musicals (FECASARM).

Els locals que més van notar l'augment respecte d'altres anys van ser els bars i els bars musicals de la zona centre i del Barri Vell, amb un increment de facturació de més d'un 100% respecte de l'any passat. Van arribar gairebé tots al 100% d'ocupació tant la nit de divendres com la de dissabte. Les discoteques també van assolir el 100% d'ocupació i els restaurants també van notar un important increment de clientela, principalment de sopars de grups. La gran majoria dels establiments, segons Fecasarm, van tenir un ple absolut, fins i tot a les terrasses a causa del bon temps.

Un altre benefici del qual van gaudir els locals d'oci nocturn de Girona va ser l'ampliació horària que els atorga cada any la normativa del Departament d'Interior de la Generalitat. Les discoteques, sales de ball i sales de festa poden obrir 45 minuts més cada nit i els restaurants, bars, bars musicals, cafès teatre i cafès concert, 30 minuts.

En darrer lloc, el que també va beneficiar els locals d'oci nocturn el primer cap de setmana de Fires va ser el canvi d'hora. La nit de dissabte a diumenge tots els establiments van gaudir d'una hora més d'activitat. Això va permetre que els bars i les discoteques incrementessin la seva facturació en un 30% més aquella nit, atès que aquesta hora de més va ser molt rentable perquè els locals estaven plens de gom a gom.

D'altra banda, Fecasarm qualifica d'«èxit» la primera fase de la campanya de civisme nocturn, «Viu les fires amb SantNarcivisme». Aquesta es tornarà a repetir el pròxim cap de setmana.