Tensió als jutjats quan més de 100 persones volen «autoinculpar-se»

Més d'un centenar de persones es van personar ahir a les vuit del matí als jutjats de Girona per autoinculpar-se per sedició per la manifestació del 20 setembre de 2017 a Barcelona i per participar en el referèndum de l'1 d'octubre del mateix any. Es tracta d'una acció convocada per Òmnium Cultural i una mostra més de suport als condemnats per la sentència del procés.

Tota la gent present davant les portes del jutjat finalment no va poder presentar el document perquè el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va emetre una ordre que limita a 25 les denúncies al dia als jutjats. Això va generar tensió als de l'avinguda de Ramon Folch a Girona, ja que quan els Mossos d'Esquadra ho van anunciar la gent que estava pendent d'entrar va mostrar-s'hi contrària.

Aquesta ordre va trencar la calma que havia regnat fins aquell moment i es van produir empentes que van obligar els Mossos a tancar l'accés a la seu judicial mentre les persones que esperaven a fora cridaven «Volem entrar, volem entrar».

La situació va fer que més agents es desplacessin als jutjats per afegir-se als que hi havia fins a aquell moment. Fins i tot van aparèixer antiavalots dels Mossos a l'interior de la seu judicial. Una dona que anava a autoinculpar-se es va asseure a terra com a protesta perquè no es deixava entrar a tothom i els Mossos la van desallotjar agafant-la per les cames. La protesta va pujar de to, ja que reclamaven poder anar al jutjat número 3 d'instrucció, que estava de guàrdia, per autoinculpar-se.



Mediació i un per un cap a dins

Finalment, després d'una bona estona d'estira-i-arronsa i de tensió, es va arribar a un pacte, gràcies a la mediació entre la degana dels jutjats, els Mossos d'Esquadra i representants d'Òmnium, partits polítics i altres entitats. Un dels que va intentar calmar els ànims va ser l'exeurodiputat d'ERC Josep Maria Terricabras.

Fruit del pacte, es va col·locar una cinta policial a l'entrada dels jutjats de Girona i aquells que hi anaven a autoinculpar-se s'havien de col·locar al darrere d'aquesta. Tot seguit, les persones van poder anar, una per una, accedint a comptagotes a l'interior i fent el tràmit.

Quan tot semblava normalitzat -pels volts de dos quarts d'onze del matí- i quan els congregats anaven accedint al jutjat de guàrdia, la policia va informar que ja s'havia arribat al límit d'autoinculpacions i que no entraria ningú més. Aquesta situació va causar de nou frustració dels qui eren fora i finalment, coordinats per Òmnium, van acordar que presentarien queixes a la seu judicial pels fets que s'havien produït. Així ho van fer i, segons van explicar fons d'Òmnium, només van poder presentar el full de la campanya unes 25 persones.

A la sortida dels jutjats, el president d'Òmnium Gironès, Sergi Font, va explicar que no entenien la situació viscuda i va dir que també havia presentat una queixa al jutjat. Va assegurar que «el paper de la justícia no pot ser el de privar la gent d'accedir als jutjats per autoinculpar-se per uns delictes que al Tribunal Suprem de Madrid s'han sentenciat amb presó; només estem dient que també hi vam ser». Tot i això, va animar la gent a seguir presentant autinculpacions al llarg de la campanya. El membre de la Junta Nacional de l'entitat i professor Xavier Antich va lamentar la situació dient que no hi havia «cap raó objectiva perquè no se'ns permetés» l'entrada. Entre les personalitats que van anar a l'acte hi havia l'alcalde de Sant Julià de Ramis, Marc Puigtió, l'exeurodiputat Josep Maria Terricabras o el director i actor Martí Peraferrer. També regidors de l'Ajuntament de Girona, com el republicà Adam Bertran i l'edil de Guanyem Girona, Laia Pèlach, entre d'altres.