Trenquen el vidre de dotze cotxes aparcats a tocar de les hortes

Almenys dotze cotxes que estaven aparcats a la zona propera als Maristes, a tocar de les hortes de Santa Eugènia, van aparèixer ahir al matí amb alguns dels vidres trencats. La Policia Municipal va deixar un full informatiu als propietaris per tal que es posessin en contacte amb el cos policial per si volien presentar denúncia. Hi havia vehicles afectats tant al carrer del Poble Sahrauí com als aparcaments entre els diferents supermercats i establiments de restauració que hi ha a la zona. Al migdia, només una persona havia presentat denúncia. Segons l'Ajuntament, l'acció es tracta més d'un acte de vandalisme que no pas d'intents de robatori. En aquesta zona hi ha hagut accions similars en el passat, de manera periòdica. També va aparèixer un cotxe amb un vidre trencat a la rambla Catalunya, al barri de Sant Narcís.