El bisbe de Girona demana l'«alliberament» dels líders independentistes condemnats

El bisbe de Girona, Francesc Pardo, va demanar ahir l'«alliberament» dels «dirigents polítics i líders socials condemnats» en la seva homilia de Sant Narcís. Així d'alt i clar va dirigir-se als feligresos que van omplir de gom a gom la basílica de Sant Fèlix, on va tenir lloc la missa anual en honor al patró de la ciutat. Pardo també va fer una crida a no utilitzar la «violència» per «cercar la solució dels problemes».

«Alliberament» va ser la paraula més repetida pel bisbe durant el seu parlament; fins a vint vegades va dir aquest mot i així va iniciar la seva homilia. «Ser alliberat és l'experiència fonamental de l'amor de Déu», va afirmar Pardo.

El bisbe va confessar que ha pregat per Girona i pel país davant d'aquests «moments difícils». També va destacar la tasca complicada de l'Ajuntament d'organitzar les Fires de Sant Narcís davant d'aquest escenari i va celebrar que la festa s'hagi pogut dur a terme, encara que s'hagin suspès alguns actes.

Durant el parlament, va constatar que «estem sotmesos a diversos mals» i va ressaltar la necessitat de fugir d'aquests. «De quins mals avui ens cal ser alliberats?», es va preguntar Pardo. Va detallar que cal alliberar-se «de pensar només en els béns materials», «de menystenir els qui pensen diferent», de «no respectar els drets humans i de cercar la solució dels problemes per mitjà de la violència».

Posteriorment, va afirmar que «com a cristians també podem demanar que l'alliberament s'ofereixi als dirigents polítics i líders socials condemnats amb penes de presó i d'inhabilitació» a través de la misericòrdia. «Ara la misericòrdia té noms: mesures de llibertat, capacitat de perdó, necessitat de diàleg, afermar la convivència», va afegir, matisant que aquesta «no va contra la justícia, sinó que la perfecciona, la humanitza, i és la màxima expressió de la saviesa».



Les mosques alliberadores

El bisbe va posar de referent sant Narcís i les seves mosques alliberadores, que van salvar la ciutat de Girona de les tropes franceses, tal com diu la llegenda. «El cartell de Fires d'enguany ho mostra molt bé: Sant Narcís avui dirigint la mosca alliberadora», va afirmar Pardo.

Ja cap al final, el bisbe va suavitzar el discurs afirmant que «no sofrim una persecució declarada i violenta, gràcies a Déu» però sí que sovint «ens podem sentir ofesos per expressions, espectacles, exposicions, calúmnies i altres fets». Davant d'això va convidar a «defensar la llibertat d'expressió» amb «respecte», ja que a vegades «el que s'ofereix no són opinions, sinó insults, mofes i acudits sectaris», va matisar.

Finalment, el bisbe també va convidar els feligresos a deixar enrere l'individualisme i a centrar-se en «el bé comú». «Tenim la temptació de l'individualisme, de reclamar els propis drets, però una ciutat no s'edifica, ni es manté, sense que els qui governen i els ciutadans compleixin amb els seus deures», va afirmar.

Entre les personalitats que van assistir a la cerimònia hi havia el president de la Diputació de Girona, Miquel Noguer; el delegat del govern de la Generalitat, Pere Vila; el subdelegat del Govern, Albert Bramon; i l'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, acompanyada pel seu equip de govern. També hi havia la portaveu del PSC, Sílvia Paneque, i la resta de regidors socialistes de l'Ajuntament.