Un conductor molt begut xoca amb el cotxe contra un arbre i un fanal a Girona

Aparatós accident de trànsit durant la matinada de dimarts al barri de Can Gibert del Pla amb un conductor molt begut al volant com a protagonista.

El sinistre viari va produir-se pels volts d'un quart de quatre de la matinada, a l'altura del número 40 del carrer de Sant Sebastià d'aquest barri de la ciutat de Girona. En aquest punt, un cotxe va xocar contra un arbre i també contra un fanal.

En arribar-hi els serveis d'emergències -Policia Municipal, SEM i Bombers- es van trobar que el conductor -un veí de Girona de 31 anys- ja estava fora del vehicle, que presentava danys per l'impacte. Per tant, no va ser necessària l'actuació dels Bombers per excarcerar-lo, ja que no va quedar atrapat dins del turisme.

Els agents de la Policia Municipal de Girona, que porten la investigació de l'accident de trànsit, van sopsitar que el conductor podia estar sota la influència de begudes alcohòliques.

Li van practicar la prova d'alcoholèmia i un cop feta va donar un resultat positiu de 0,96 mg d'alcohol per litre d'aire expirat, gairebé quatre vegades el límit màxim permès, que en aquest cas és de 0.25 mg/litre.

El conductor tot seguit va ser traslladat per una ambulància del SEM (Sistema d'Emergències Mèdiques) fins a l'hospital Trueta de Girona. L'home, segons fonts del cos d'emergències, presentava ferides de caràcter lleu.

Per la seva banda, la Policia Municipal s'encarrega de l'atestat de l'accident de trànsit i s'acusarà el conductor de ser el presumpte autor d'un delicte contra la seguretat viària per anar begut.