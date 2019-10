L'alcalde de Sarrià declara davant la fiscalia per tenir una pancarta a l'Ajuntament durant les municipals

L'alcalde de Sarrià de Ter, Narcís Fajula, ha declarat aquest dimecres davant la fiscalia després que durant les eleccions municipals tenia una pancarta penjada a la façana de l'Ajuntament que posava 'Fake Justice'. Fajula va ser denunciat per Ciutadans a la Junta Electoral de Zona.

Tot i així, l'alcalde ha explicat que no va rebre "cap notificació" sobre la retirada de la pancarta i per això la va mantenir. Ara, la fiscalia l'acusa de desobediència i prevaricació. Fajula s'ha mostrat "espantat" a l'hora d'entrar als Jutjats. De tota manera, ha comptat amb el suport d'una cinquantena de persones que s'han concentrat a la porta dels Jutjats de Girona per donar-li suport i entre ells, el president del Parlament, Roger Torrent.